La tensión internacional escaló al máximo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera una de sus declaraciones más contundentes frente al conflicto con Irán, al asegurar que su país tiene la capacidad de “destruir un país entero en una noche”, una acción que —según dijo— “podría ser mañana”.

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Las palabras del mandatario se dieron en medio de un ultimátum que fijó como fecha límite el martes en la noche para que Irán tome decisiones clave, especialmente relacionadas con la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Durante declaraciones a la prensa, Trump afirmó que Estados Unidos tiene la capacidad militar suficiente para acabar con Irán en cuestión de horas, en una frase que ha provocado alarma internacional.

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De acuerdo con reportes de medios como The Wall Street Journal, el presidente aseguró que su país podría “acabar con Irán en una sola noche” y que esa acción “podría ser mañana por la noche”, en referencia directa al martes, día en que vence su ultimátum.

Sin embargo, la advertencia no fue planteada como una acción inmediata confirmada, sino como una posibilidad condicionada al comportamiento del gobierno iraní en las próximas horas.

Trump dejó claro que el martes en la noche es la fecha definitiva para que Irán cumpla con las exigencias de Estados Unidos, especialmente en torno a negociaciones y al restablecimiento del tránsito por el estrecho de Ormuz.

“El plazo es final”, dijo el mandatario, quien también advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, su país lanzará ataques de gran escala contra infraestructura clave iraní.

Entre los posibles objetivos mencionados están plantas eléctricas, puentes y otros puntos estratégicos, lo que ha despertado preocupación por el impacto que esto podría tener sobre la población civil.

Incluso, en medio de su discurso, Trump llegó a calificar la eventual ofensiva como una operación que podría ejecutarse de forma rápida y contundente, insistiendo en que el conflicto “podría terminar muy rápido” si Irán accede a sus condiciones.

¿Por qué Donald Trump lanzó esa advertencia?

El ultimátum está directamente relacionado con la crisis en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave por donde pasa una parte significativa del petróleo mundial.

Irán ha restringido el paso en esta zona en medio del conflicto, lo que ha provocado tensiones globales y un aumento en los precios del petróleo.

Estados Unidos busca que se restablezca el tránsito normal y que Irán avance en compromisos más amplios, como limitar su programa nuclear, en negociaciones que se han llevado a cabo de forma indirecta, incluso con mediación de terceros países.

Por su parte, Irán ha rechazado el ultimátum y ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir condiciones más amplias, como el levantamiento de sanciones y un cierre definitivo del conflicto.

Según reportes internacionales, el país ha descartado un cese al fuego temporal y exige una solución permanente, lo que complica aún más las negociaciones.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.