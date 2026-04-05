El segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán ha sido rescatado por el ejército de Estados Unidos y se encuentra “sano y salvo”, anunció el presidente Donald Trump el domingo.

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“¡Lo tenemos! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Me complace enormemente informarles que ahora está sano y salvo”, agregó. La operación de rescate, dijo, requirió de “decenas de aeronaves”.

Fuerzas estadounidenses e iraníes buscaban desde el viernes al miembro del primer avión de combate de Estados Unidos derribado en Irán desde el comienzo de la guerra. El ejército iraní dijo el viernes haber derribado un F-15E. “Esta es la primera vez que se recuerda en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en el corazón del territorio enemigo”, enfatizó Trump.

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De acuerdo con la agencia de noticias iraní Tasnim, los Guardianes de la Revolución aseguraron haber derribado un avión estadounidense durante las operaciones de rescate en la región de Isfahán.

AFP.

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