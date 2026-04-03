Un hecho que ha causado conmoción en Estados Unidos quedó registrado en video: un hombre intentó empujar a un desconocido a las vías del tren en Seattle justo cuando una unidad estaba por llegar, según reportaron medios internacionales. Las imágenes muestran lo cerca que estuvo la víctima de una tragedia.

Sigue a PULZO en Discover

El ataque ocurrió en una estación de tren, donde la víctima se encontraba distraída mirando su celular cuando fue sorprendida por el agresor. Sin previo aviso, el sujeto se le acercó por detrás e intentó lanzarlo hacia las vías en el momento más peligroso.

El video evidencia que el hombre logró mantener el equilibrio en el último instante y evitar caer frente al tren en movimiento, lo que habría tenido consecuencias fatales. Tras el primer intento fallido, el atacante insistió y volvió a empujarlo, lo que aumentó la tensión del momento.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N+ UNIVISION (@nmasunivision)

Lee También

En medio del caos, la víctima reaccionó rápidamente y logró defenderse del agresor. Incluso, en las imágenes se observa un breve forcejeo antes de que el atacante decidiera huir del lugar, dejando atrás una escena de pánico entre quienes presenciaron el hecho.

Posteriormente, las autoridades iniciaron un operativo para ubicar al responsable, quien fue capturado tiempo después. El sospechoso enfrenta cargos graves, entre ellos intento de homicidio, debido a la gravedad de la agresión.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.