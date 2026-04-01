Estados Unidos sorprendió al levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro, en un movimiento que sacude el tablero político en la región. La medida implica que su nombre fue retirado de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

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La exclusión de Rodríguez de la denominada lista negra significa que ya no tendrá restricciones sobre sus activos en territorio estadounidense ni limitaciones para transacciones con ciudadanos o empresas de ese país, lo que marca un punto de quiebre tras varios años de sanciones.

La propia funcionaria celebró la decisión y envió un mensaje directo al gobierno de Donald Trump: “Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!”.

EE. UU. cambia reglas del juego con Venezuela

La medida no llegó de la nada, sino que hace parte de un proceso más amplio que comenzó tras la salida de Maduro, con una estrategia de flexibilización progresiva por parte de Washington. En ese marco, el Departamento del Tesoro otorgó varias licencias entre enero y marzo de 2026 para sectores clave de la economía venezolana.

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En esa misma línea, cada alivio respondió a decisiones internas del gobierno de Rodríguez, como cambios en la cúpula militar, apertura del sector petrolero a inversión extranjera y la liberación de presos políticos mediante una ley de amnistía. Estas acciones contaron con respaldo de Estados Unidos.

Incluso, hubo movimientos de alto impacto, como la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa y la eliminación de estructuras ligadas al chavismo, lo que muestra la magnitud de los cambios.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.