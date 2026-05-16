El Gobierno de Venezuela confirmó este 16 de mayo de 2026 la deportación de Alex Saab, empresario colombiano señalado durante años de ser uno de los principales operadores financieros del chavismo y cercano al entorno de Nicolás Maduro.

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La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial en el que las autoridades venezolanas aseguraron que Saab fue deportado “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Además, el documento sostiene que la medida se tomó teniendo en cuenta que el empresario “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

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El caso provoca un fuerte impacto político y judicial, debido a que Saab fue durante años una de las figuras más protegidas por el chavismo. Incluso, llegó a ocupar cargos dentro del gobierno venezolano y había sido defendido públicamente por Maduro, que lo calificó en distintas ocasiones como un “diplomático” y un hombre clave para el régimen.

La deportación marca un giro drástico frente a lo ocurrido en 2023, cuando Saab recuperó su libertad en medio de un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora, nuevamente quedará a disposición de la justicia norteamericana, donde enfrenta investigaciones ligadas a presuntos esquemas de corrupción y lavado de activos.

Qué pasó con Alex Saab

El empresario barranquillero había sido capturado inicialmente en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, proceso que desencadenó una crisis diplomática y una fuerte presión internacional por parte del gobierno venezolano.

Con el anuncio conocido este viernes, el nombre de Saab vuelve a sacudir el panorama político regional y revive uno de los expedientes más sensibles relacionados con corrupción y poder en Venezuela.

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