El intercambio de mensajes estuvo marcado por acusaciones, descalificaciones personales y versiones contrapuestas sobre una decisión judicial adoptada en Italia que puso fin a un proceso por lavado de dinero que se extendió durante seis años en contra de Saab y su esposa, Camila Fabri.

La controversia estalló cuando Dávila publicó un trino en el que aseguró que “le cayó la roya a Álex Saab”, a quien calificó como “el testaferro de Maduro”, dando a entender que, además de haber salido de su cargo en el régimen venezolano, habría sido condenado en Italia y que vendrían más acciones judiciales en su contra.

La respuesta de Saab no tardó en llegar. En varios mensajes, negó cualquier condena en su contra y acusó a la periodista de difundir información falsa. “Antes de difamar, conviene leer las decisiones judiciales y entenderlas, no repetir ‘fake news’. No he sido condenado en ningún país, ni tengo procesos abiertos”, escribió. Además, sostuvo que las acusaciones en su contra han sido desmontadas con el tiempo y agregó, en tono irónico, que también les fue devuelto un apartamento en Italia “por ser inocentes”.

@VickyDavilaH se nos olvidó contarte que nos regresaron también el apartamento en Italia por ser inocentes . A ti sí que te cayó la roya hace tiempo…. pic.twitter.com/McGxjIoPR0 — Alex Saab (@AlexNSaab) January 21, 2026

El cruce subió de tono cuando Dávila contraatacó señalando que Saab y su esposa habrían llegado a un acuerdo con la justicia italiana, lo que, a su juicio, los convierte en “bandidos, lavadores y criminales”.

En su mensaje, la periodista también vinculó el caso con Estados Unidos y afirmó que Saab solo estaría en libertad por haber sido parte de un intercambio de presos entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración estadounidense. “Vienen cosas peores”, escribió.

No sea mentiroso @AlexNSaab usted y su pareja hicieron un acuerdo con la justicia italiana. Los dos son un par de bandidos, lavadores y criminales. Están condenados. Nicolás Maduro lo está esperando en EEUU y el presidente Trump le tiene guardado su uniforme naranja. Ya Delcy… https://t.co/NZF6K2muxY pic.twitter.com/cEssxg1rcJ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 21, 2026

En medio del enfrentamiento, Camilla Fabri intervino directamente. Aseguró que el proceso fue cerrado sin juicio y que los bienes incautados fueron devueltos, cuestionando que se hable de condenas. En su trino, acusó a Dávila de construir su discurso a partir de calumnias y de usar el caso como una estrategia política. “Una calumniadora serial no construye futuro, solo propaganda y odio”, escribió.

La respuesta final de Dávila fue aún más dura. Llamó “bandida” a Fabri y reiteró que Saab es un “criminal” que, según ella, evitó una condena en Estados Unidos por servir como pieza clave en el canje de presos políticos. Además, aseguró que el dinero que habría manejado Saab provendría del despojo a los más pobres en Venezuela y cerró su mensaje con una advertencia: “Un día pagarán”.

Bandida. Su marido criminal @AlexNSaab está libre porque sirvió de pieza de cambio de presos políticos del régimen. De lo contrario, estaría pudriéndose en Estados Unidos en una cárcel por ser el testaferro de Maduro Ustedes se han robado la plata de los más pobres en… https://t.co/PKBiQEH4Kn — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 21, 2026

Álex Saab: decisión judicial en Italia y salida de su cargo

El trasfondo del choque en redes está relacionado con la decisión de la justicia italiana de cerrar el proceso contra Saab y Fabri por lavado de dinero. Ambos llegaron a un acuerdo bajo el artículo 444 del código de procedimiento penal, lo que evitó que el caso llegara a juicio y no implica admisión formal de culpa.

Sin embargo, el cierre del proceso no equivale a una absolución. Según lo explicado en medios italianos como Corriere della Sera, Saab y su esposa habrían recibido una pena acordada de un año y dos meses de prisión por lavado de activos, aceptada ante la jueza Paola Petti, sin que se hiciera un juicio ordinario, explica La Silla Vacía.

Saab, señalado como el principal testaferro del régimen de Nicolás Maduro, estuvo detenido en Estados Unidos desde 2021 hasta diciembre de 2023 por delitos relacionados con lavado de activos. Recuperó su libertad tras un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y el régimen venezolano que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos.

Desde 2024, Saab se desempeñaba como ministro de Industria en Venezuela, cargo del que fue retirado recientemente. Delcy Rodríguez anunció su salida como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Camilla Fabri, por su parte, es directora del programa de repatriación voluntaria del régimen.

