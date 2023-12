Alex Saab dijo que fue víctima de “torturas” y malos tratos en el tiempo que estuvo detenido entre Cabo Verde y Estados Unidos.

No obstante, el gobierno venezolano negaba estas acusaciones y, por el contrario, señalaba que Saab era un “héroe” que traía alimentos al país en medio de las sanciones estadounidenses.

(Vea también: Álex Saab, el barranquillero que habría lavado US$ 135 millones del chavismo)

Saab dijo que padeció situaciones de maltrato durante varios meses, debido a que se negaba otorgar información sobre las rutas de los barcos que llevarían medicinas y alimentos a Venezuela. Así fue su relato:

“La segunda noche (en Cabo Verde) empieza la tragedia: golpes, yo llegué a tener casi todo el cuerpo morado, me cortaron los brazos (…) me echaban alcohol, agua, me ponían la lámpara en la cara”.