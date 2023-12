Cinco años y varios millones de dólares, así como un esfuerzo diplomático adicional de al menos un año con el gobierno de Cabo Verde, fueron necesarios para que Estados Unidos pudiera llevar a una de sus cárceles al empresario colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, pues lo acusaba del delito de lavado de activos.

Pero todo eso quedó borrado de un plumazo con la decisión de la administración de Joe Biden de devolvérselo al régimen de Venezuela, en la que habrían tenido una fuerte incidencia dos colombianos, uno con potestad internacional, especialmente en América Latina, y otro de clara influencia en el ámbito nacional, aunque con pretensiones de irradiar su imagen en el continente, y más allá.

El primero de ellos es el asesor de la Casa Blanca para asuntos de Latinoamérica, Juan González, señalado, entre otros, por la ONG Colombia habla US, de ser el principal artífice del retorno de Saab al seno del régimen venezolano. De acuerdo con esa organización, es González el que da la línea política para la región y no el presidente Biden, de quien asegura que no está ni enterado y que más bien es instrumentalizado.

Según el reconocido periodista colombiano Gerardo Reyes, director del espacio ‘Univisión investiga’ y autor del libro ‘Álex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’, el asesor González y el actual gobierno de Estados Unidos dicen que la política que heredaron de Donald Trump era una política de mano fuerte que no tuvo ningún efecto, y que ahora viene el diálogo.

“Ese diálogo se da en ese contexto en el que la parte política, el Departamento de Estado, se impone sobre el Departamento de Justicia, pese a que ya se han gastado millones de dólares en la persecución y el enjuiciamiento de Saab, y a que se estaba a las puertas de un juicio”, dijo Reyes en el programa ‘La noche’, de NTN24. “Pero ellos consideran que por encima de eso está el bienestar de unos estadounidenses que de otra manera no serían liberados, como se está logrando en el caso de Venezuela por una oferta de uno a 10, que parece buena para ellos”.

“Reunir a estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para mi gobierno desde el primer día”, dijo Biden en un comunicado en el que no menciona a Saab, que era enjuiciado en Florida por la transferencia, junto a su socio Álvaro Pulido, de unos 350 millones de dólares desde Venezuela al sistema financiero estadounidense. Saab enfrentaba hasta 20 años de prisión si era hallado culpable.

Gobierno de Gustavo Petro tendría que ver en excarcelación de Álex Saab

Pero González no es el único colombiano involucrado en la excarcelación de Saab. De acuerdo con lo que contó Reyes en ‘La noche’, el Gobierno del presidente Gustavo Petro también tuvo que ver. “Cuando entrevistamos a […] González […] y le preguntamos qué sustentación había en todo esto, él dijo: ‘Tenemos el respaldo en toda esta aproximación, este acercamiento al gobierno de Venezuela, en tono ya no de presión ni de medidas de sanción, sino de acuerdo’”.

González “mencionó a varios gobiernos, entre ellos, el de Colombia”, aseguró Reyes en el informativo, y agregó que González dijo: “Tenemos a Brasil, a México, y a Europa, que apoyaron el proceso”. Esto, para Reyes, es otro elemento más que Biden está usando para decir: “Esto no es solamente una cuestión arbitraría mía de perdonar a alguien, sino es parte de un concierto de naciones”.

El presidente Petro, que en apenas año y medio de gobierno se ha reunido cuatro veces con Maduro, no se pronunció sobre la excarcelación de Saab, un hecho que despertó el júbilo del chavismo pues el régimen lo catapultó: de ser un vendedor de llaveros llegó a ser “embajador” de Venezuela y bisagra en los negocios con los regímenes de Rusia e Irán.

En esas altas esferas, Saab ha tenido acceso a los más reservados secretos no solo de Venezuela, sino de geopolítica, por lo que se convirtió en una valiosa ficha que Nicolás Maduro se empeñó en recuperar a toda costa. Y lo logró en un hecho que, sin duda, representa un triunfo para el régimen y un duro golpe para la administración de Biden que, con el sol en sus espaldas, buscará el año entrante una incierta reelección.

