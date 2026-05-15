Una fuerte explosión sacudió la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela) durante la mañana de este viernes, 15 de mayo de 2026. El estallido provocó un incendio de gran magnitud que mantiene en alerta a los equipos de emergencia y bomberos marinos desplegados en la zona.

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De acuerdo con los últimos reportes, seis personas resultaron lesionadas a causa de la emergencia. Por su parte, PDVSA emitió un comunicado en el que indica que adelantan investigaciones para determinar la causa de la explosión.

La planta Lamargas, operada por la empresa China Concord bajo un contrato de participación mixta con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), desarrolla un proyecto con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares. La compañía privada y la estatal coordinaron la atención de la emergencia, aunque las llamas aún no han sido controladas.

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#MUNDO | Se reporta un incendio en la planta Lamargas, ubicada en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del incendio, que inició en horas de la mañana, ni si hay heridos. Vía @GabyGabyGG… pic.twitter.com/UmGfsFcJgi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 15, 2026

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