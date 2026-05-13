El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Beijing (China) para dar inicio a una visita de Estado de dos días que ha captado la atención de la comunidad internacional. Este viaje representa el primer encuentro bilateral en territorio chino entre ambos mandatarios en casi una década, desarrollándose en un contexto de alta tensión geopolítica y económica.

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El eje central de la visita tendrá lugar este jueves, cuando Trump se reúna con el presidente Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo. Las conversaciones han sido calificadas por analistas como de ‘alto riesgo’, dado que se abordarán temas de compleja resolución. Entre los puntos principales de la agenda se encuentran las disputas por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, así como la situación de Taiwán, un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre ambas potencias tras los recientes anuncios de ventas de armamento por parte de Washington.

Más allá del comercio bilateral, la sombra del conflicto en Irán domina parte de las expectativas de esta cumbre. Se prevé que el mandatario estadounidense inste a su homólogo chino a ejercer su influencia sobre Teherán. El objetivo primordial de esta presión diplomática es lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio de crudo que ha permanecido bajo bloqueo, afectando los precios globales de la energía. Trump buscará que China actúe como mediador para que Irán acceda a firmar un acuerdo de paz definitivo.

El presidente no ha llegado solo a la capital china. Lo acompaña una caravana de altos funcionarios y una selecta comitiva de líderes empresariales que subrayan el carácter económico de la gira. Entre los asistentes destacan figuras como Tim Cook, CEO de Apple, y Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, además de directivos de firmas como Boeing, Goldman Sachs y Mastercard. La presencia de estos ejecutivos sugiere que, paralelo a las discusiones políticas, se buscará concretar acuerdos comerciales que estabilicen la balanza comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

La visita concluirá el viernes tras una serie de almuerzos de trabajo y banquetes de Estado, en lo que se considera un esfuerzo por recomponer los canales de comunicación directa entre las potencias.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.