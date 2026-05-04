Momentos de tensión se vivieron en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D. C., por reportes de disparos en la tarde del día. El hecho se presentó hacia las 4:10 p. m. (hora local), cuando periodistas y testigos alertaron sobre una situación de seguridad en una zona altamente sensible.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente fue confirmado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, que a través de su cuenta oficial indicó que se trató de un “tiroteo” en el que estuvieron involucrados agentes de las fuerzas del orden. El hecho dejó al menos una persona herida.

La situación ocurrió en la intersección de la calle 15 con la avenida Independence, muy cerca del complejo gubernamental, lo que llevó a una rápida activación de protocolos de seguridad en el área.

El Servicio Secreto explicó que “una persona resultó herida de bala por las fuerzas del orden” y agregó que “se desconoce su estado de salud”, sin precisar la identidad del afectado ni las circunstancias que llevaron al uso de armas.

Lee También

Además, la agencia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar acercarse al lugar. En su pronunciamiento señaló: “evitar la zona”, debido a que “los servicios de emergencia están interviniendo”.

Lee También

Por su parte, el Departamento de Policía de Washington también se pronunció y confirmó que sus unidades estaban “en el lugar de la investigación”, coincidiendo con la ubicación reportada por el Servicio Secreto.

Finalmente, la Policía indicó que la información aún está en verificación y que “se proporcionarán más actualizaciones a medida que se confirme la información”, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.