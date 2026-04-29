La revisión de dispositivos electrónicos en los puntos de entrada a Estados Unidos volvió al centro del debate luego de la entrada en vigor de la Directiva 3340-049B, una norma emitida en enero de 2026 por la U.S. Customs and Border Protection (CBP).

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El documento actualizó las reglas bajo las cuales los agentes pueden inspeccionar celulares, computadores y otros equipos digitales de viajeros internacionales. Aunque la posibilidad de revisar dispositivos en frontera no es nueva, esta directiva introduce cambios relevantes en el alcance, los procedimientos y los tipos de equipos que pueden ser objeto de inspección.

La normativa reemplaza y moderniza lineamientos anteriores —vigentes desde 2018— para adaptarlos al avance tecnológico. Según la CBP, el objetivo es clarificar los procedimientos y reforzar las herramientas de control en frontera dentro del marco legal estadounidense.

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En esencia, la norma reafirma que los agentes pueden revisar dispositivos electrónicos sin necesidad de una orden judicial en los puntos de ingreso al país, bajo el principio de que las fronteras tienen un régimen especial en materia de inspección.

¿Qué dispositivos pueden ser revisados?

Uno de los cambios más notorios es la ampliación del concepto de “dispositivo electrónico”. La directiva no se limita a celulares y computadores portátiles, sino que abarca una gama mucho más amplia de equipos capaces de almacenar información digital.

Entre ellos se incluyen:

Teléfonos móviles

Computadores portátiles y de escritorio

Tablets

Memorias USB

Tarjetas SIM

Relojes inteligentes

Cámaras digitales

Dispositivos GPS

Drones

Sistemas electrónicos de vehículos

En la práctica, cualquier dispositivo que contenga datos digitales podría ser objeto de revisión por parte de las autoridades fronterizas.

Tipos de revisión: básica y avanzada

La directiva mantiene la distinción entre dos tipos de inspección, pero establece con mayor claridad sus condiciones.

La revisión básica es la más común y consiste en una inspección manual del dispositivo. En estos casos, el agente puede revisar el contenido directamente —como fotos, mensajes o documentos— sin necesidad de contar con sospecha previa.

Por otro lado, la revisión avanzada implica el uso de herramientas forenses para analizar el dispositivo de manera más profunda. Este tipo de procedimiento sí requiere una “sospecha razonable” y, además, la aprobación de un supervisor, lo que introduce un nivel adicional de control interno.

Alcance de la información revisada

De acuerdo con la política de la CBP, las inspecciones se enfocan en la información almacenada localmente en los dispositivos. Esto incluye archivos, comunicaciones y otros datos que puedan ayudar a verificar la identidad del viajero o sus intenciones en el país.

Uno de los puntos clave es que, en condiciones normales, los agentes no acceden directamente a información almacenada en la nube durante una revisión estándar, lo que establece un límite importante en el alcance de estas inspecciones.

¿Qué pasa si un viajero se niega?

La directiva también deja claro que los agentes pueden solicitar a los viajeros desbloquear sus dispositivos. En el caso de ciudadanos extranjeros, negarse a hacerlo podría tener consecuencias, como la inadmisión al país.

Para ciudadanos estadounidenses, la situación es distinta: no se les puede negar la entrada, pero sí podrían enfrentar demoras adicionales o la retención temporal de sus equipos mientras se realiza la verificación.

Si bien la probabilidad de ser sometido a una revisión es baja, la Directiva 3340-049B confirma que esta práctica sigue vigente y, ahora, con reglas más claras y un alcance más amplio.

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