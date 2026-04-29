Este martes, 28 de abril, el Minnesota United del futbolista colombiano James Rodríguez se midió contra el San José Earthquakes por los octavos de final de la US Open Cup, uno de los objetivos para la temporada.

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De hecho, el Minnesota, que no contó con el capitán de la Selección Colombia desde el inicio, arrancó muy bien el encuentro, al punto de que lo alcanzó a pasar a ganar 1-2 gracias al gol de Tomas Chancalay y el autogol de Ronaldo Vieira.

Sin embargo, cinco minutos después sufrió de una grave desconcentración, al punto de que se dejó meter tres goles en menos de ocho minutos, lo cual sentenció el resultado a favor del conjunto de California. Este fue el resumen del encuentro:

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Justo un minuto después de ese cuarto gol, Cameron Knowles por fin se fijó en James para meterlo al terreno de juego, pero ya fue muy tarde, puesto que el equipo no pudo generar más ocasiones de gol que lo acercaran en el resultado final.

En el tiempo que estuvo en cancha, el colombiano hizo un remate, dio dos pases claves, dos pases hacia atrás, completó 14 de 15 pases, con un 93 % de efectividad, y recibió una falta, lo que refleja que sí le cambió la cara al equipo, aunque igual no pudo hacer mucho más para remontar el marcador.

De esta manera, Minnesota se quedó fuera de esta competencia y ahora se enfocará 100 % en la MLS, en la cual también ha mostrado un nivel bastante irregular. Es más, cabe recordar que marcha en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas en diez compromisos jugados.

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Por lo pronto, James y sus compañeros se prepararán para el siguiente encuentro, que será frente al Columbus Crew en condición de visitante el sábado, 2 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, uno de los cinco partidos que le restan al colombiano antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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