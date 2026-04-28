El ambiente en El Campín pasó de la expectativa al descontento. Luego del empate sin goles entre Millonarios y São Paulo, la hinchada explotó contra el equipo.

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Silbidos generalizados y un cántico contundente —“¡Que se vayan todos!”— marcaron la despedida de los jugadores, en una de las reacciones más fuertes de la afición en los últimos partidos.

Hinchada de Millonarios, del respaldo a la frustración

Durante el encuentro, la falta de definición volvió a pasar factura al cuadro bogotano. Esa repetición de errores terminó agotando la paciencia de los aficionados.

La chiflada final fue la expresión de una frustración acumulada, no solo por el resultado ante Sao Paulo, sino por el panorama que empieza a complicarse en la Copa Sudamericana. Millonarios es parcialmente tercero de su zona al cierre de este artículo, en un ambiente de inconformismo cada vez más frecuente… cómo olvidar cuando llovieron zapatos en El Campín.

Acabo de salir con dolor de cabeza me duele el cuerpo y me duele los ojos de ver este Millonarios Millonarios merecidamente se fue chiflado del Campin pic.twitter.com/m1M8STLUX8 — llinaszn se quiere cortar (@llinaszn) April 29, 2026

Millonarios, contra las cuerdas en el grupo

Con los resultados que se han dado en la tabla, Millonarios transita un camino complejo en el torneo. El empate en casa lo deja con poco margen de error en lo que resta de la fase.

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Ahora, el equipo deberá buscar puntos fuera del país si quiere mantenerse con vida, en medio de un ambiente que ya muestra señales de tensión entre la hinchada y el plantel.

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