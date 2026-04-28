Este martes, 28 de abril, se da inicio a la tercera fecha de los torneos internacionales, en los cuales los equipos colombianos están un poco comprometidos y por eso ganar es casi que una obligación.

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Millonarios y América por Sudamericana, y Santa Fe, Medellín, Junior y Tolima por la Libertadores, buscarán sumar puntos que les permita acercarse a la clasificación a la segunda ronda de los torneos más importantes del continente.

Sin embargo, en frente no tienen rivales sencillos, pues hay equipos de todas partes del continente, pero que suelen hacer un buen papel en esta clase de compromisos, tanto de locales como de visitantes.

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Programación de los colombianos en Sudamericana y Libertadores

Teniendo en cuenta eso, estos son los horarios de los partidos de los equipos colombianos, para que los hinchas no se pierdan ningún compromiso:

Martes 28 de abril:

Millonarios vs. Sao Paulo: 7:30 de la noche.

Sporting Cristal vs. Junior: 9:00 de la noche.

Tolima vs. Coquimbo Unido: 9:00 de la noche.

Miércoles 29 de abril:

Platense vs. Santa Fe: 5:00 de la tarde.

Jueves 30 de abril:

Tigre vs. América: 7:00 de la noche.

Medellín vs. Cusco: 9:00 de la noche.

Además, habrá otros partidos muy interesantes, pero sin duda el que más llama la atención es el de Cruziero de Brasil contra Boca Juniors de Argentina, que se disputará este martes sobre las 7:30 de la noche (hora colombiana), en el estadio Mineirao.

(Ver también: Tolima quedó como lechón en Libertadores: Nacional se lo devoró y no levanta cabeza)

Cómo van los colombianos en los torneos internacionales

Cabe recordar que ganar es una prioridad porque de lo contrario, las aspiraciones de clasificar se alejan. En cuanto a Libertadores, Medellín es tercero del grupo A con 1 punto; Tolima es tercero del grupo C con una unidad; Santa Fe es último del grupo E con solo un empate; y Junior también marcha en la última posición del grupo F con apenas una unidad en dos juegos disputados.

Por su parte, en Sudamericana América lidera el grupo A con 4 unidades, mientras que Millonarios es tercero del C con 3 puntos.

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