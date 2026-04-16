Por fin llegaron las primeras victorias para los equipos colombianos en los torneos internacionales, pues luego de una primera fecha muy mala para los clubes de la Liga BetPlay, en esta segunda, a falta del partido del Medellín, ya algunos equipos sumaron tres puntos.

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(Ver también: Millonarios se sacudió con el ‘Tigre’ en cancha y ganó por Sudamericana: así quedó en tabla)

De hecho, fueron los que están en la Copa Sudamericana, pues en la segunda jornada tanto Millonarios como el América de Cali ganaron en condición de local.

Millonarios lo hizo al ganarle por 1-0 a Boston River gracias al gol de Carlos Dárwin Quintero, quien recibió fuera del área, la colocó al poste izquierdo del arquero y le dio los tres puntos al ‘Embajador’. Así fue el gol:

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América, por su parte, hizo lo propio al derrotar a Alianza Atlético por 2-1, pues aunque comenzó perdiendo, por medio de Daniel Valencia y Yeison Guzmán pudo darle vuelta para quedarse con sus primeros tres puntos y ubicarse en la primera posición del grupo A.

Cuánto ganaron Millonarios y América de Cali en la Sudamericana

Ahora, cabe recordar que en este tipo de competiciones no solo se juega por los puntos, sino también por el dinero, ya que cada victoria significa una importante cifra para los clubes.

Según especificó la Conmebol, además de los 300.000 dólares por estar en esta ronda, cada victoria significa un premio de 125.000 dólares, que en pesos colombianos se traduce en más de 450’000.000 de pesos.

Por eso es que los equipos luchan por sumar victorias, ya que así mismo si se avanza de ronda los premios van aumentando. Los premios para esta edición son:

Playoffs: 500.000 dólares.

Octavos de final: 600.000 dólares.

Cuartos de final: 700.000 dólares.

Semifinal: 800.000 dólares.

Segundo puesto: 2’500.000 dólares.

Campeón: 10’000.000 de dólares.

Esta, sin duda, es una motivación para los equipos y los jugadores para seguir esforzándose y conseguir las victorias en los partidos que se aproximan.

(Ver también: [Video] Hinchas del América se fueron a los golpes en tribunas antes de partido de Sudamericana)

Cuándo vuelven a jugar Millonarios y América en Sudamericana

Los siguientes partidos de los equipos colombianos en este importante torneo son:

Millonarios vs. Sao Paulo: 28 de abril a las 7:30 de la noche.

Tigre vs. América: 30 de abril a las 7:00 de la noche.

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