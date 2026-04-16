Este miércoles, 15 de abril, sobre las 9:00 de la noche, Millonarios recibió en su casa a Boston River de Uruguay en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026, en la cual debía sacudirse pensando en la dura derrota sufrida en el primer encuentro.

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Al final, Millonarios logró llevarse los 3 puntos gracias al gol de Carlos Darwin Quintero cerrando el encuentro, pero más allá de eso hubo un momento de mucha preocupación entre los aficionados del conjunto ‘Embajador’.

Qué le pasó a Rodrigo Contreras

Sobre el final del primer tiempo, el delantero Rodrigo Contreras fue a pelear un balón en el área luego de un tiro de esquina, pero terminó chocándose con su compañero Carlos Sarabia y cayó descompensado al suelo. Esto encendió las alarmas de los compañeros y rivales, por lo que rápidamente llamaron al cuerpo médico.

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Esta fue la jugada en cuestión:

MOMENTO DE PREOCUPACIÓN EN BOGOTÁ: RODRIGO CONTRERAS SUFRIÓ UN GOLPAZO El delantero de Millonarios chocó con su compañero Carlos Sarabia. Afortunadamente, pudo recuperarse. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/Bk7V4AFqz8 — DSPORTS (@DSports) April 16, 2026

El futbolista argentino tuvo que salir en camilla y, aunque tenía ganas de entrar de nuevo, como perdió la consciencia se activó el protocolo de Conmebol y por eso tuvo que ser trasladado a la Clínica Country, en el norte de Bogotá.

Desde allí, el delantero escribió en sus redes cómo se encuentra y agradeció por los mensajes de apoyo que recibió.

“Gracias a Dios estoy bien. Solo fue un susto. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño en este momento. Quedaré en observación hasta mañana, con el favor de Dios todo va a estar bien. Ahora toca recuperar y descansar. Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos más fuertes. Abrazo y bendiciones”, escribió el delantero.

De esta manera, el jugador ahora tendrá tiempo para recuperarse, recordando que no podrá estar en el siguiente encuentro por la sanción de la Dimayor por ser expulsado en el clásico contra Santa Fe.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo bogotano se debe recuperar rápido pensando en el siguiente encuentro, que será otro de los clásicos que hay en el país. Su próximo partido será frente al América de Cali el domingo, 19 de abril, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

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