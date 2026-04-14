El presente de Millonarios no deja de ser preocupante para los hinchas, puesto que viene en una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria y por eso los planteamientos de Fabián Bustos han quedado retratados.

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(Ver también: Preocupante lectura de Fabián Bustos por derrota de Millonarios en Sudamericana: “Hay involución”)

Es más, pese a que se alcanzó a meter incluso en las posiciones altas de la tabla, viene de empatar con Fortaleza y Santa Fe y perder con Jaguares, por lo que la clasificación ahora está complicada.

Y es que cabe recordar que Millonarios actualmente marcha en la décima posición con 22 puntos, a solo uno del octavo, por lo que las posibilidades matemáticas están, pero se vienen compromisos bastante complicados.

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Qué partidos le quedan a Millonarios

A Millonarios le quedan tres compromisos para cerrar la primera ronda y buscar la clasificación, pero son contra rivales muy duros y que al conjunto ‘Embajador’ le cuesta enfrentar.

Los partidos restantes son:

América vs. Millonarios en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Millonarios Valle del Cauca.

Millonarios vs. Tolima en el estadio El Campín de Bogotá.

Alianza FC vs. Millonarios en Valledupar.

Los dos primeros rivales por nombre, plantilla y demás, son bien complicados, pero con el último el problema real es que juega en condición de visitante, pues en los últimos cinco partidos en el estadio de Alianza ha perdido en tres oportunidades. Es más, Millonarios no gana en condición de visitante frente a este rival desde 2023, pues el 6 de octubre de ese año lo venció 1-2 con goles de Leonardo Castro y Juan Camilo Carvajal.

Además, a esto se le suma el factor Copa Sudamericana, pues el equipo bogotano, al igual que el resto de representantes colombianos que están en torneo internacional, están teniendo poco tiempo de descanso y por eso es un factor a tener en cuenta.

(Ver también: Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana y hace cuánto fue)

Sin embargo, Millonarios le va a apuntar a ambos torneos, pues lo que piden los hinchas es que se sea protagonista y, aún más importante, que haya títulos.

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