Actualmente hay seis equipos colombianos en torneos internacionales, cuatro en Copa Libertadores y dos en Copa Sudamericana, pero en la primera fecha ninguno pudo sumar tres puntos, puesto que Millonarios perdió y América, Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima empataron, dejando puntos en el camino tanto en condición de local como de visitante.

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Por eso mismo, esta segunda jornada es tan importante, puesto que si no se comienzan a sumar puntos, va a ser caótico para cualquiera de los equipos en ambos torneos.

Ahora, en frente no hay rivales sencillos, pues algunos son brasileños, por ejemplo, y por eso ganar tampoco será una tarea fácil.

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A qué hora juegan los equipos colombianos

Por ejemplo, en Copa Sudamericana los días, horarios y rivales de los colombianos serán:

América vs. Alianza Atlético: miércoles 15 de abril a las 9:00 de la noche.

Millonarios vs. Boston River: miércoles 15 de abril a las 9:00 de la noche.

Por su parte, en la copa Libertadores los partidos de los equipos colombianos serán:

Cerro Porteño vs. Junior: martes 14 de abril a las 5:00 de la tarde.

Nacional (Uruguay) vs. Tolima: martes 14 de abril a las 5:00 de la tarde.

Corinthians vs. Santa Fe: miércoles 15 de abril a las 7:30 de la noche.

Flamengo vs. Medellín: jueves 16 de abril a las 7:30 de la noche.

Así, queda en evidencia que los partidos no son sencillos, pero igual los colombianos deben sumar los tres puntos para seguir en carrera tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

(Ver también: Medellín no fue tan poderoso en Copa Libertadores: rasguñó empate en casa contra Estudiantes)

Cómo van los equipos colombianos en las copas internacionales

Y es que con solo una fecha jugada, los equipos colombianos marchan de la siguiente manera: América es segundo del grupo A con un punto y Millonarios es último del grupo C con cero unidades.

En cuanto a Libertadores, Medellín es tercero del grupo A con 1 punto, Tolima es colero del grupo B con una unidad, Santa Fe está en la tercera posición del grupo E y Junior es segundo del grupo F con un punto.

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