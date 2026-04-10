Independiente Santa Fe tuvo su anhelado debut en la Copa Libertadores 2026, pues se enfrentó a Peñarol de Uruguay en el estadio El Campín de Bogotá teniendo un gran compromiso.

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Sin embargo, pese a que dominó gran parte del partido, el resultado fue de 1-1 gracias a los goles del ‘Turro’ Olivera, para Santa Fe, y Matías Arezo, para Peñarol.

Este fue el resumen del encuentro:

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Esto dejó un sinsabor a los hinchas de Santa Fe, ya que en esta clase de torneos es importante sumar tres puntos en casa y, con el juego que mostró el ‘Cardenal’, muchos sintieron el empate más como una derrota que algo positivo.

Uno de esos fue el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, quien analizó este partido y aseguró que el equipo estuvo bien, pero que una desconcentración les costó dos puntos.

“El equipo estuvo bien en todo momento. Fue una sola jugada en total en la que tuvimos una desconcentración y nos empatan el partido. Después el partido fue controlado y dominado por nosotros, nos fuimos adelante en el marcador y siento quie en este tipo de situaciones o circunstancias con estos equipos uno falla en una y te cobran, entonces hoy nos vamos con esa sensación de haber perdido dos puntos“, dijo Rodallega.

Sin embargo, aseguró que es momento de pasar la página y enfocarse en lo que viene, como el clásico capitalino contra Millonarios el próximo domingo, 12 de abril.

“Desde ya mentalizados en el clásico. Millonarios es el rival a vencer y nosotros vamos a intentar prepararnos bien, estar fuertes física y mentalmente y el domingo vamos por todo”, concluyó.

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Cuándo vuelve a jugar Santa Fe

De esta manera, luego de este empate, a Santa Fe se le vienen dos rivales muy complicados en su objetivo de clasificar en liga y soñar con la Libertadores. El primero será contra Millonarios el próximo domingo a partir de las 2:00 de la tarde, un juego clave porque necesita ganar para mantener las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Luego, debe viajar a Brasil para medirse en condición de visitante a Corinthians, juego que será el próximo miércoles, 15 de abril, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

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