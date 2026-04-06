A cuatro días de su debut en la Copa Libertadores 2026, el Corinthians anunció este domingo la salida de su entrenador Dorival Júnior, tras una nueva derrota en el Brasileirão que amplió a nueve su racha de partidos sin ganar.

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“El Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador principal Dorival Júnior y de su cuerpo técnico”, informó la institución en un comunicado la noche del domingo.

La decisión llegó tras la derrota del domingo 0-1 ante Internacional, en su propia casa, que profundizó la crisis deportiva del ‘Timão’.

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Pese al desenlace, el club destacó el paso del técnico por el banquillo y agradeció a Dorival y su cuerpo técnico “por sus servicios, marcados por logros significativos durante su liderazgo al frente del equipo”, entre los que mencionó la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa Rei de 2026.

Son títulos que “quedarán grabados en la historia de la institución”, añadió.

Un gol del argentino Alexandro Bernabei en el tramo final del partido del domingo terminó de sepultar la campaña del DT, que dejó al equipo corintiano por detrás del Internacional en la tabla.

En una rueda de prensa, el director ejecutivo del club explicó que “nueve partidos sin ganar es mucho, ha sido demasiado para el Corinthians”.

“El equipo ya no conseguía rematar, ya no conseguía atacar como queríamos. Derrotas en casa… intentamos dar el tiempo necesario para que se hicieran los ajustes, (…) así que intentamos dar todo el tiempo preciso para que eso se corrigiera y no fuera necesario este cambio”, destacó.

En su comunicado, el club informó que William Batista, entrenador principal de la categoría Sub-20, tomará el mando del equipo de forma interina.

Dorival Júnior, de 63 años, llegó al Timão en abril de 2025 en sustitución del argentino Ramón Díaz.

Exseleccionador brasileño y campeón de la Copa Libertadores en 2022 con el Flamengo, Dorival Júnior dirigió al Corinthians en 63 partidos, con un balance de 25 victorias, 19 empates y 19 derrotas.

Varias lesiones, entre ellas la de su gran estrella, el neerlandés Memphis Depay, y problemas extracampo como el que acabó con la rescisión de contrato del volante venezolano José Martínez, mermaron el rendimiento del Corinthians esta temporada.

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El cambio se produce en un momento neurálgico de la temporada, pues el jueves el Corinthians debuta en la Copa Libertadores cuando visite en Argentina a Platense, un duelo en el que está obligado a empezar con pie derecho su participación internacional y a la vez sacudirse de una prolongada racha sin celebrar.

Cuándo es Santa Fe vs. Corinthians

En cuanto al conjunto bogotano, los compromisos serán en las siguientes fechas:

Corinthians vs. Santa Fe: miércoles 15 de abril a las 7:30 de la noche.

Santa Fe vs. Corinthians: 6 de mayo a las 7:30 de la noche.

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