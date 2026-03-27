Faltan pocos días para que comience el camino internacional de los equipos colombianos, pues hay seis en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y por eso hay ilusión con que se haga un buen papel, mejor de lo que se ha hecho en los últimos años.

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Uno de los equipos que más ilusión tiene es Independiente Santa Fe, ya que viene de ser campeón en el primer semestre del año pasado y por eso confía en que se puedan conseguir grandes resultados, destacando que en el sorteo quedó establecido que hará parte del grupo E junto a Peñarol, Corinthians y Platense.

Estos son rivales muy importantes y taquilleros, por lo que se creía que se iban a vender muchos abonos, pero según informó Independiente Santa Fe hace unas horas, van menos de 10.000.

Ante esto, sacó un plan de incentivos para que los hinchas se motiven aún más en adquirir su abono para los tres compromisos en condición de local.

Qué regalo está dando Independiente Santa Fe para la Libertadores

Tal como informó el equipo por medio de sus redes sociales, los primeros 10.000 abonados para el torneo continental recibirán como obsequio una gorra y una lata del club, con la idea de que vistan con orgullo los colores del conjunto ‘Cardenal’.

“Hemos ampliado el plazo para la entrega del obsequio a los primeros 10.000 hinchas que adquirieron el abono para la Copa Libertadores”, informó el club.

Y agregó: “Hasta el miércoles 8 de abril podrás canjear tu obsequio gorra oficial de la Copa Libertadores más lata conmemorativa de la Décima del león”.

¡Leones 🦁! Hemos ampliado el plazo para la entrega del obsequio a los primeros 10.000 hinchas que adquirieron el abono de @Libertadores 🏆 ✔️ Hasta el miércoles 8 de abril podrás canjear tu gorra + lata conmemorativa en la Casa Cardenal – Sede Principal. pic.twitter.com/7PjARQYCGd — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 25, 2026

Cuánto cuesta el abono de Independiente Santa Fe en la Libertadores

Cabe recordar que los precios de los abonos van desde los 175.000 hasta los 385.000 pesos para los antiguos abonados, mientras que para los nuevos van desde los 225.000 hasta los 504.000 pesos.

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Cuándo juega Santa Fe en la Libertadores

Los partidos de Independiente Santa Fe en la Libertadores serán en las siguientes fechas:

Santa Fe vs. Peñarol: 9 de abril a las 9:00 de la noche. Corinthians vs. Santa Fe: 15 de abril a las 7:30 de la noche. Platense vs. Santa Fe: 29 de abril a las 5:00 de la tarde. Santa Fe vs. Corinthians: 6 de mayo a las 7:30 de la noche. Santa Fe vs. Platense: 19 de mayo a las 7:00 de la noche. Peñarol vs. Santa Fe: 27 de mayo a las 7:30 de la noche.

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