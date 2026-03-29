La Selección Colombia vuelve a escena con un reto de alto calibre frente a la Selección de Francia, en un amistoso internacional que servirá como prueba de fuego.

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(Vea también: Así va a salir Colombia para medirse a Francia; Lorenzo hizo sorpresivos cambios en alineación)

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará mejorar la imagen mostrada en su último compromiso, enfrentando a una de las selecciones más poderosas del mundo.

Acá puede ver las reacciones al juego, con ‘Las Narratones’ de Pulzo:

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Minuto a minuto Colombia vs Francia

Acá, las acciones del partido:

1:46 p.m 2026-03-29T13:46:28-05:00 ID: assdy Así saldrán los muchachos Colombia sale con la pesada. https://x.com/FCFSeleccionCol/status/2038315578910245171

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