Álvaro Montero es el guardameta colombiano con mejor nivel actualmente, pues luego de un semestre complicado en el que fue suplente en Vélez, por fin se ganó la titularidad gracias a su buen trabajo y ha respondido de la mejor manera posible.

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(Ver también: ¿Se complicó la titularidad de Montero en la Selección Colombia? El arquero fue tajante)

Y es que Vélez actualmente es primero del grupo A de la primera división en Argentina y eso se da, en gran medida, gracias al trabajo del guardameta, que ha aportado seguridad en el arco en cada ataque del rival.

Ante esto y recordando que Montero está a préstamo desde Millonarios, se abrió la posibilidad de que le compren sus derechos deportivos y eso le daría una gran suma de dinero al equipo bogotano.

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Cuánto van a pagar por Álvaro Montero

Según reportó el periodista argentino Martín Etcheverry, quien sigue de cerca toda la información de Vélez, la idea del equipo argentino es pagar un total de un millón de dólares más 400.000 de cargo por el préstamo a Millonarios para quedarse con el guardameta colombiano.

💣 La Comisión Directiva de #Velez tomó la decisión de ejecutar la opción de compra de Álvaro Montero 👉 El Fortín erogará aproximadamente U$D 1.000.000 (U$D 1.400.000 opción de compra – U$D 400.000 de cargo por el préstamo) por la totalidad del pase del arquero. Una vez que… pic.twitter.com/f5LXXPzRQg — Martin Etcheverry (@metcheverry99) March 25, 2026

Si se concreta la operación, Montero tendrá contrato hasta el cierre de 2027 con Vélez, con la intención de que siga mejorando su rendimiento y luego poderlo vender a un costo mucho mayor.

Para Millonarios este sería un ingreso importante que se sumaría a lo conseguido hasta ahora por la clasificación a la Copa Sudamericana, que son más de un millón de dólares por avanzar a la fase de grupos.

(Ver también: Falcao sacó las garras para defender a Álvaro Montero de dura sanción: “Vamos bien”)

Cómo va Álvaro Montero esta temporada

Esta temporada, Montero ha tenido un rendimiento promedio de 7.02, según Sofa Score, ya que ha tapado un total de 990 minutos jugados distribuidos en 11 compromisos, tiene casi cuatro paradas por juego (88 % de efectividad) y ha sacado en cinco ocasiones la portería en cero, lo cual demuestra que está en un gran nivel y que está listo para dar el salto definitivo al fútbol argentino.

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