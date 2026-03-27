El viaje de Atlético Nacional a Estados Unidos no resultó como los hinchas esperaban, pues la idea era bajar la tensión que se viene viviendo en el país por los recientes resultados, pero en el amistoso también cayó goleado y por eso los hinchas que hicieron presencia en el estadio manifestaron su descontento.

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Dicho compromiso fue contra Cruz Azul de México y el resultado, al igual que en Liga contra Millonarios, fue de 3-0 en contra, lo cual tiene bien preocupados a los aficionados. Estos fueron los goles de ese compromiso:

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Esto no tiene contentos a los aficionados del conjunto antioqueño, ya que si bien van primeros en el torneo colombiano y prácticamente clasificados a las finales, en los partidos importantes no ha podido tener un buen rendimiento y eso no ha sido fácil de manejar.

Es más, tanta es la tensión que en medio de ese encuentro un aficionado les comenzó a recriminar a los jugadores y al cuerpo técnico desde las graderías, al punto de que un futbolista de la institución, Dairon Asprilla, se para y le dice al hincha que se vean afuera del escenario deportivo.

Este fue el tenso momento:

Se fueron para Estados Unidos huyéndole a las críticas y les fue peor ah! Hasta le sacaron la piedra al honesto 👀#FueraArias pic.twitter.com/ounZWkHhLN — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 27, 2026

Al tiempo, los hinchas solo gritaban “Arias, renuncie”, haciendo referencia al técnico del conjunto antioqueño.

Lo cierto es que el panorama no es sencillo para Atlético Nacional, recordando que su principal objetivo era avanzar lo máximo posible en la Copa Sudamericana, pero en fase previa cayó con Millonarios en su propio estadio, lo cual inició con esta tensión y preocupación por parte de los hinchas.

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Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional

Por lo pronto, el equipo antioqueño ya regresó a Medellín para preparar el siguiente encuentro por Liga BetPlay, que será frente al Deportivo Pasto en condición de visitante este domingo, 29 de marzo, a las 6:20 de la tarde.

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