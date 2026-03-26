La Fifa ya dejó definido el calendario oficial para la entrega de convocatorias con miras al Mundial de 2026, así como el número de jugadores que podrá inscribir cada selección.

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Las decisiones, que siguen la línea de lo visto en Qatar 2022, marcan tiempos claros para que los cuerpos técnicos estructuren sus listas y ultimen detalles antes del torneo que se disputará en Norteamérica.

De acuerdo con información divulgada por medios como TyC Sports, el ente que rige el fútbol mundial estableció dos fechas clave para la presentación de listas:

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11 de mayo: fecha límite para que las federaciones entreguen la lista preliminar, que funcionará como base de trabajo para cada selección.

30 de mayo: día en el que se deberán presentar las listas definitivas, con los jugadores que disputarán oficialmente el torneo.

¿Cuántos jugadores llevará cada selección?

Uno de los puntos más importantes confirmados es el tamaño de las convocatorias. Según los reportes citados:

La lista preliminar podrá tener entre 30 y 35 jugadores.

La lista definitiva estará compuesta por 26 futbolistas.

Este número se mantiene igual al del Mundial de 2022, cuando la Fifa decidió ampliar el cupo tradicional de 23 jugadores debido a las exigencias físicas del calendario y la cercanía con la temporada de clubes.

La continuidad de los 26 convocados responde a la intención de proteger la salud de los jugadores y ofrecer mayor margen de maniobra a los seleccionadores.

¿Cómo será el proceso antes del torneo?

El procedimiento que deberán seguir las selecciones también quedó claramente establecido. Primero, cada federación entregará una prelista amplia, en la que se incluyen posibles alternativas ante lesiones o decisiones tácticas. Posteriormente, el técnico reducirá ese grupo hasta llegar a los 26 nombres definitivos.

Una vez presentada la lista final el 30 de mayo, solo se permitirán cambios en casos excepcionales, como lesiones graves, y siempre bajo la aprobación de la Fifa. Este protocolo busca garantizar transparencia y evitar modificaciones de último momento que puedan alterar la equidad deportiva.

El Mundial 2026 será histórico

El contexto en el que se dan estas decisiones también es relevante. El Mundial de 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones, lo que representa una expansión significativa frente a los 32 equipos que participaron en ediciones anteriores.

El torneo se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y está programado para comenzar el 11 de junio. Esta ampliación no solo incrementa el número de partidos, sino también la exigencia logística y deportiva para las selecciones, lo que hace aún más relevante la gestión de las listas de jugadores.

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