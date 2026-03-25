Así como hay un escándalo grave en el fútbol colombiano, una impensada complicación se ha convertido en un grave problema para los organizadores de la máxima cita de este deporte.

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La falta de entusiasmo por la próxima Copa del Mundo ha encendido las alarmas en la Fifa, obligando a la organización a replantear sus estrategias comerciales a pocos días del pitazo inicial. A tan solo 78 días para que comience formalmente el evento, la máxima autoridad del fútbol mundial analiza medidas contundentes para revertir el desinterés del público.

Actualmente, 22 selecciones nacionales compiten intensamente por obtener uno de los últimos seis cupos disponibles en torneos clasificatorios que se disputarán en sedes estratégicas de Sudamérica y Europa.

Países con gran tradición futbolística y bases de aficionados masivas, como Italia, Polonia y Bolivia, son los principales focos de atención en esta etapa previa. Estos encuentros del repechaje al Mundial definitivos funcionarán como un termómetro real para medir la intención de asistencia de los fanáticos a las sedes mundialistas.

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Según reportes del medio internacional The Touchline, replicados por Semana, la Fifa habría detectado que el nuevo formato no está causando el impacto esperado, lo que pone en riesgo las proyecciones de ganancias y la visibilidad global del torneo. De ahí, se viene una movida y hasta se plantean cambios que se harían.

“La Fifa está preparando agresivas campañas de marketing y promociones de última hora para aumentar el interés en torno a la próxima Copa del Mundo”, remarcó el informe.

La ambiciosa apuesta de Gianni Infantino por renovar la estructura de la competición, que tradicionalmente contaba con 32 selecciones, parece no estar entregando los resultados financieros ni de audiencia deseados.

Ante el temor de observar estadios con numerosos asientos vacíos durante las transmisiones televisivas, la organización estaría considerando una reducción significativa en el precio de las entradas. Esta táctica busca incentivar a los viajeros y residentes locales para que aseguren su presencia en las tribunas.

“A pesar de ser el primer torneo con 48 equipos, la venta de entradas está por debajo de lo esperado y los estadios están lejos de estar llenos a tan solo unos meses del inicio”, señaló el seguimiento.

Este ajuste de último minuto refleja la urgencia de la Fifa por salvar la imagen de su producto estrella. La prioridad actual es garantizar que el ambiente en las sedes sea vibrante y que la ocupación de los escenarios sea total, evitando así un fracaso mediático.

“También se están considerando posibles ajustes en el precio de las entradas para estimular la demanda y llenar las localidades”, indicó el reporte sobre las eventuales medidas.

El éxito de esta estrategia de precios bajos definirá si el nuevo modelo de expansión del Mundial logra consolidarse o si requiere una reestructuración profunda en el futuro.

Estos eventuales cambios provoca atención en Colombia debido no solo a la participación del seleccionado nacional, sino por la posibilidad de disfrutar espectáculo por menor costo.

¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

El Mundial de la Fifa 2026, oficialmente conocido como la Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá, iniciará formalmente el jueves 11 de junio de 2026.

Según el calendario oficial publicado por la FIFA en su portal web, el partido inaugural se llevará a cabo en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. Esta información sobre la fecha de apertura y la sede del primer encuentro fue confirmada por la máxima entidad del fútbol mundial tras la definición del cronograma de partidos en febrero de 2024, estableciendo un hito histórico al ser el primer estadio en albergar tres aperturas mundialistas.

El torneo se extenderá durante más de un mes, culminando con la gran final programada para el domingo 19 de julio de 2026. De acuerdo con el sitio oficial de la Fifa, este partido definitivo se disputará en el New York New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium. La planificación del evento contempla un total de 104 partidos debido a la expansión del formato a 48 selecciones participantes.

Esta estructura detallada del calendario, que incluye las fechas de las fases de eliminación directa y las sedes asignadas, se encuentra disponible para consulta pública en las plataformas de medios de la organización.

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