Una joven de 19 años radicó el pasado 19 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Rodríguez Calderón, jugador de 21 años de Atlético Nacional.

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(Vea también: Se pronunció el jugador de Nacional envuelto en caso de abuso contra joven de 19 años)

La acusación se centra en presuntos hechos ocurridos en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro, Antioquia, y se investiga bajo el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 210 del Código Penal colombiano).

Según el testimonio de la mujer, la noche comenzó con una invitación que recibió a través de Instagram. Esta fue enviada por un amigo del futbolista Nicolás Rodríguez. La joven aceptó y se reunió con el grupo en una discoteca en Medellín, donde consumió bebidas alcohólicas junto a varias personas, incluido el propio Rodríguez.

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Cerca de las 3:00 a.m., indicó la denunciante, se trasladaron en un vehículo hacia un apartamento ubicado en Rionegro (Antioquia). En el auto iban cuatro hombres: Nicolás Rodríguez, su primo, un hombre identificado como Cristian y otra persona cuyo nombre ella desconoce. Una vez en el lugar, todos continuaron ingiriendo alcohol, según su propia declaración ante la Fiscalía.

El momento en que empezó a sentirse mal: pérdida de control del cuerpo

En su relato detallado, la denunciante describe que, mientras estaba en el apartamento, comenzó a experimentar síntomas graves derivados del consumo de alcohol. Empezó con pérdida de visión y pérdida de control de su cuerpo.

En la declaración ante la Fiscalía, la mujer dijo textualmente: “Empecé a sentirme rara. Yo renía la vista como tapada, yo solo sentía que estaba sentada, pero no podía verlos”.

Posteriormente, según su versión, comenzó a sentirse mal y se dirigió al baño. Luego, se acostó en una cama para poder dormir.

“Me acosté de una. Él se me arrimó a arruncharme. Él se lanzó a besarme y yo lo besé porque quería. Él me dijo que me quería bajar, yo le dije ‘no quiero, no quiero’. Yo no podía ver, pero setía todo lo que me estaban haciendo y tampoco quería hacer algo al respecto. Mi cuerpo no tenía el control, yo no reaccionaba”, narró la mujer.

En el documento de la denuncia consta una cita directa de la joven que resume su posición sobre el consentimiento:

“Yo he estado borracha. Si yo no quería es no quiero. Yo puedo estar ebria, pero yo sé lo que hago. Yo soy consciente de lo que hago. Yo tenía el periodo y no quería”, explicó en su denuncia.

Al reaccionar, indicó, salió como pudo del apartamento y contactó a su mamá y a una amiga para que la recogieran, pues estaba lejos de su casa.

“Yo veía todo muy nublado, solo sé que lloraba mucho […]. Le conté a mi mamá, se puso a llorar por lo sucedido […]. Yo nunca había pasado por algo así”, se lee en la denuncia.

La joven y su abogado sostienen que hay elementos probatorios sólidos: las conversaciones mencionadas y exámenes clínicos practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal desde el mismo 15 de marzo.

La denuncia se radicó formalmente el 19 de marzo y la Fiscalía adelanta las indagaciones preliminares. Hasta el momento no se ha conocido imputación formal ni medida de aseguramiento contra los involucrados.

¿Qué decisión tomó Atlético Nacional?

Tras conocer la denuncia, el club Atlético Nacional emitió un comunicado en el que apartó temporalmente a Nicolás Rodríguez de todas las actividades del equipo profesional mientras avanzan las investigaciones. El club expresó solidaridad con la persona que interpuso la denuncia.

COMUNICADO OFICIAL – Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/UzVpUY9QJs — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 24, 2026

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