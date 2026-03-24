Se conoció una denuncia contra el futbolista Nicolás Rodríguez, de Atlético Nacional, por presunto abuso contra una mujer. La información fue revelada por el periodista Alejandro Pino Calad, quien indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con lo expuesto, una joven de 19 años habría señalado al jugador por un supuesto abuso. Según su versión, los hechos se habrían presentado recientemente y en medio de una situación en la que ella no podía oponerse. En la denuncia también se menciona la posible participación de otras personas, lo que agrava la investigación que ahora adelantan las autoridades.

“Nicolás Rodríguez y dos hombres más habrían emborrachado y abusado de esta joven múltiples veces. La denuncia es por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, relató el periodista durante su programa ‘La Titular’.

(Vea también: Fiscalía abre investigación por presunto acoso en Caracol TV y también a Hollman Morris en RTVC)

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Hasta el momento no se conocen decisiones oficiales sobre su futuro inmediato dentro de la institución, ni pronunciamientos públicos que aclaren la postura del club frente a lo ocurrido.

Pino Calad también relató que el abogado es el famoso penalista Francisco Bernate, quien le aseguró que tiene todas las pruebas contra el futbolista. “Hay una serie de conversaciones de WhatsApp en la que Nicolás Rodríguez le plantea ‘y bueno, ¿vamos con mi amigo?’ y ella le dice ‘¿qué te pasa, de qué estás hablando?’. Están todas las pruebas que justifican la denuncia y vamos a ver cómo evoluciona este tema en Fiscalía y vamos a ver la posición del denunciante”, dijo el periodista.

En medio de esta polémica, Nicolás Rodríguez hace parte de la delegación que viajó a San José para disputar un partido amistoso ante Cruz Azul. El compromiso, denominado “Duelo de Titanes”, sigue en pie, mientras el caso avanza en los despachos judiciales y se esperan posibles reacciones tanto del jugador como del equipo.

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