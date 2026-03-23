Este lunes 23 de marzo, pocas horas después de que se confirmara el fallecimiento de la joven promesa del fútbol colombiano, apareció un video que capturó el momento exacto en que Santiago Castrillón, mediocampista de 18 años de las divisiones inferiores de Millonarios, se desplomó en pleno partido del Torneo Nacional Sub-20.

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El material, compartido por la cuenta de Minuto60 en la plataforma X, muestra los instantes previos y el colapso del joven jugador. En el video se aprecia que Santiago Castrillón bajó con el pecho el balón para entregárselo a un compañero de equipo, quien no pudo retenerlo.

Luego de unos segundos, sin aparente contacto violento con rivales, el joven de 18 años cayó de espaldas sobre el terreno de juego. El desplome fue repentino y dejó en ‘shock’ tanto a jugadores de Millonarios como de Independiente Santa Fe, quienes inmediatamente se acercaron para auxiliarlo.

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Acá, el video que muestra el desplome de Santiago Castrillón:

#Deportes | Minuto60 conoció el video que muestra el momento en el que la joven promesa de Millonarios, Santiago Castrillón cae en el campo durante el partido contra Independiente Santa Fe, del Torneo Nacional Sub-20. Aunque el joven de 18 años luchó por su vida, falleció… pic.twitter.com/ZgznNoamZj — Minuto60 (@minuto60com) March 23, 2026

Hasta el momento no se ha revelado si el material proviene de las cámaras de transmisión oficial del torneo o de un espectador presente en el estadio.

¿Qué le pasó a Santiago Castrillón?

Inmediatamente después del desplome, el cuerpo médico de Millonarios activó los protocolos de emergencia. El jugador fue atendido en el campo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de Bogotá.

Primero ingresó a la Clínica La Colina y posteriormente fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo atención especializada cardiovascular.

A pesar de los esfuerzos de los especialistas, Santiago no logró recuperarse. Millonarios confirmó el fallecimiento en la noche de este domingo mediante un comunicado oficial que ha sido ampliamente compartido:

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, se lee en el comunicado.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Hasta ahora, las autoridades médicas y deportivas continúan revisando los detalles del caso para establecer con precisión las causas exactas. No se han reportado antecedentes públicos de problemas de salud en Castrillón, quien llegó a Millonarios en 2021 procedente de Bucaramanga y había sido convocado en alguna oportunidad al plantel profesional.

Quién era Santiago Castrillón: una promesa con ilusión de debutar

Santiago Castrillón tenía solo 18 años y era considerado una de las mayores promesas de las divisiones menores del ‘Embajador’. Como volante creativo, destacaba por su visión de juego, técnica y liderazgo dentro y fuera de la cancha. En entrevistas previas, el joven había expresado su ilusión de debutar en el primer equipo y cumplir el sueño de todo hincha azul.

Su partida deja un vacío no solo en Millonarios, sino en el fútbol juvenil colombiano, donde casos como este reabren el debate sobre protocolos de salud, chequeos cardiológicos exhaustivos y la necesidad de más recursos en las categorías formativas.

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