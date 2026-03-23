Santiago Castrillón, futbolista de apenas 18 años, falleció este domingo 22 de marzo luego de sufrir un colapso durante un clásico bogotano del Torneo Nacional Sub-20.

Sigue a PULZO en Discover

El joven volante, quien se desvaneció durante un partido contra Santa Fe en el Torneo Nacional Sub-20 en las canchas de Xcoli, en el norte de Bogotá, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde el personal de salud hizo todo lo posible por salvarle la vida, sin lograr evitar el fatal desenlace.

Vea también: “Descansa en paz, amigo”: desgarrador mensaje de Falcao por la muerte de Santiago Castrillón

¿Quién era Santiago Castrillón?

Castrillón no era un jugador más dentro de la cantera de Millonarios FC. Nacido el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, este joven volante creativo se perfilaba como una de las grandes promesas del fútbol colombiano gracias a su talento, disciplina y carisma dentro y fuera de la cancha.

Desde muy temprano, Castrillón mostró cualidades que lo diferenciaban: una técnica depurada, excelente visión de juego y gran capacidad de regate. Su desempeño lo llevó a portar el dorsal número 10, un símbolo de liderazgo que asumía con personalidad, entendiendo la responsabilidad que implica representar el estilo histórico del equipo bogotano.

Su camino en el fútbol comenzó en el club formativo Guayos FC, donde dio sus primeros pasos bajo la orientación del entrenador Luis Eduardo Pedraza.

Allí permaneció durante cuatro años, tiempo en el que no solo creció como futbolista, sino también como persona. Posteriormente, tuvo un paso por Águilas, etapa en la que empezó a destacarse a nivel regional, lo que le abrió las puertas para llegar a Millonarios en 2021.

Su evolución dentro del club fue constante. En el segundo semestre de 2025, su talento ya había llamado la atención del cuerpo técnico del equipo profesional.

Bajo la dirección del entrenador Hernán Torres, fue incluido en su primera convocatoria oficial en octubre de ese año, marcando un hito en su carrera. Más adelante, con la llegada del profesor Bustos, también continuó siendo tenido en cuenta dentro del grupo principal, consolidándose como una apuesta importante para el futuro del equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Millonarios FC (@millosfcoficial)

Desde Bucaramanga, quienes lo vieron crecer recuerdan no solo al jugador, sino al ser humano. El profesor Pedraza destacó su valentía al dejar su hogar desde los 13 años para trasladarse a Bogotá en busca de sus sueños. A pesar de la distancia, nunca perdió el contacto con sus raíces: regresaba en vacaciones, compartía con sus antiguos compañeros y mantenía intacta su humildad.

“Santiago fue uno de los pioneros con los que iniciamos en Guayos FC. Siempre fue un buen muchacho, buen hijo, buen compañero y un gran futbolista. Tenía una proyección enorme”, expresó su formador, aún conmovido.

El propio club también resaltó su esencia en un mensaje que refleja el impacto que dejó: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

Hoy, su partida deja un profundo vacío en el fútbol colombiano, pero también el recuerdo de un joven que soñó en grande y comenzó a convertir ese sueño en realidad.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos