El automovilismo colombiano tendrá uno de sus momentos más simbólicos de los últimos años el próximo 16 de agosto, cuando Barranquilla reciba un evento que reunirá a miles de aficionados alrededor de una exhibición inédita encabezada por Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya.

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La capital del Atlántico será sede del llamado ‘Circuito Pony Malta’, una apuesta que, más allá del espectáculo deportivo, busca mostrar que Colombia todavía tiene espacio para soñar con competencias internacionales de gran nivel y con el crecimiento de una disciplina que durante años ha estado lejos del foco principal del deporte nacional.

El principal atractivo del evento será el esperado ‘Montoya vs. Montoya’, una contrarreloj en la que Juan Pablo Montoya se enfrentará en pista con Sebastián Montoya, actual piloto de Fórmula 2 y una de las mayores promesas del automovilismo colombiano. El duelo representa mucho más que una exhibición entre padre e hijo: simboliza el relevo generacional de uno de los apellidos más importantes en la historia deportiva del país.

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La presencia de Juan Pablo Montoya vuelve a poner a Colombia en el radar internacional del deporte motor. El bogotano, recordado por sus victorias en Fórmula 1, IndyCar y NASCAR, ha sido durante décadas el principal referente colombiano en las pistas del mundo y uno de los pocos pilotos latinoamericanos que logró competir al máximo nivel en distintas categorías.

Precisamente, Montoya aseguró que este tipo de espacios son necesarios para acercar el automovilismo a nuevas generaciones y volver a despertar el interés por este deporte en el país. Además, destacó el valor emocional que tendrá compartir pista con su hijo frente al público colombiano.

Pero el impacto del evento también va más allá de lo deportivo. Desde Barranquilla ven esta cita como una oportunidad para consolidar a la ciudad como sede de grandes espectáculos internacionales. En los últimos años, la capital del Atlántico ha fortalecido su infraestructura, capacidad hotelera y oferta cultural, aspectos clave para atraer eventos de talla mundial.

De hecho, desde la Alcaldía han insistido en que este tipo de iniciativas podrían abrir la puerta a competencias aún más ambiciosas en el futuro, incluyendo categorías internacionales de automovilismo que históricamente han parecido lejanas para Colombia.

La apuesta también representa un impulso económico para la región Caribe. La llegada de visitantes, el movimiento turístico y la activación de distintos sectores comerciales alrededor del evento aparecen como señales de cómo el deporte puede convertirse en motor de desarrollo para las ciudades.

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Mientras otros países de la región avanzan en la organización de eventos automovilísticos de primer nivel, Colombia intenta volver a acelerar en una disciplina que durante años vivió de la nostalgia por las hazañas de Juan Pablo Montoya. Ahora, con Sebastián tomando el volante del futuro, el país vuelve a ilusionarse con hacer parte de la conversación internacional del deporte motor.

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