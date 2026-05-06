El ciclismo colombiano volverá a tener presencia en la primera gran vuelta del calendario mundial. Para la edición 2026 del Giro de Italia, serán tres los representantes del país que tomarán la partida, en una participación más reducida que en años anteriores, pero con nombres que crean expectativa tanto en la clasificación general como en la lucha por etapas.

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Los colombianos que estarán en competencia son:

Egan Bernal (Netcompany Ineos), campeón del Giro en 2021, encabeza la delegación como líder de su equipo junto a corredores como Thymen Arensman.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ganador de etapas en ediciones anteriores (2022 y 2023), asume el rol de jefe de filas en su escuadra y llega en gran momento tras victorias como el Trofeo Laigueglia.

Einer Rubio (Movistar Team), especialista en montaña con experiencia en la carrera, completará la tríada como apoyo clave y con posibles ambiciones propias.

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Estos tres corredores suman experiencia, regularidad y potencial en terrenos de alta montaña, donde se definirá gran parte de la general. Bernal busca revivir su mejor versión luego de una sólida temporada 2025, Buitrago destaca por su consistencia en Grandes Vueltas y Rubio aporta garra en puertos largos.

El Giro de Italia 2026: fechas, recorrido y etapas clave

La edición 109 del Giro de Italia se correrá del viernes 8 de mayo al domingo 31 del mismo mes. Será la primera vez que la ‘Grande Partenza’ se haga en Bulgaria, con las tres etapas iniciales en territorio búlgaro (Nessebar-Burgas, Burgas-Veliko Tarnovo y Plovdiv-Sofia) antes del traslado a Italia.

La carrera cubrirá aproximadamente 3.468 kilómetros en 21 etapas, con un desnivel acumulado de alrededor de 48.700 metros. El promedio por etapa es de unos 165 km. La gran final será en Roma, con un circuito urbano el último día.

El recorrido combina etapas para sprinters, media montaña y siete finales en alto, con énfasis en los puertos legendarios de los Apeninos y Dolomitas. Habrá una contrarreloj individual de unos 40-42 km (etapa 10, Viareggio-Massa), prácticamente llana, que podría marcar diferencias importantes en la general.

The day after tomorrow ⌛️

But today, meet the stars of Giro 109 Non domani. Dopodomani. ⌛️

Oggi intanto vi presentiamo i protagonisti del Giro 109#GirodItalia | #tudorwatch #borntodare ⏱️ pic.twitter.com/sNCadzwsUe — Giro d'Italia (@giroditalia) May 6, 2026

Etapas destacadas y momentos decisivos:

Etapa 7 (15 de mayo): Formia – Blockhaus (244 km): la más larga de la carrera y primer gran examen de montaña. El Blockhaus, con pendientes sostenidas superiores al 9 % en varios tramos, ha sido escenario de batallas históricas (victorias de Merckx, Nairo Quintana o Hindley). Ideal para que los favoritos marquen territorio.

Ideal para que los favoritos marquen territorio. Etapa 9 (17 de mayo): Cervia – Corno alle Scale: otro final en alto que pondrá a prueba la resistencia tras la primera semana.

Etapa 10 (19 de mayo): Viareggio – Massa (ITT, ~42 km): la única contrarreloj individual, plana y técnica en la costa toscana. Clave para especialistas como Bernal o rivales con buen cronómetro.

Etapa 14 (23 de mayo): Aosta – Pila (133 km): etapa corta pero explosiva con mucho desnivel en los Alpes. Primer gran final alpino.

Etapa 16 (26 de mayo): Bellinzona – Carì: breve pero intensa, con final en alto en territorio suizo.

Etapa 19 (29 de mayo): Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè, 151 km): considerada una de las reinas. Incluye Passo Duran, Giau (Cima Coppi, el punto más alto), Falzarego y final en alto. Más de 5.000 metros de desnivel en poco más de 150 km. Etapa decisiva en Dolomitas.

Etapa 20 (30 de mayo): Gemona del Friuli – Piancavallo: último gran puerto de montaña antes de la llegada a Roma. Otro final en alto exigente.

Etapa 21 (31 de mayo): Roma – Roma (131 km): circuito final en la capital italiana para celebrar al ganador de la maglia rosa.

El Giro 2026 se presenta equilibrado pero exigente en montaña, con menos kilometraje total que algunas ediciones recientes pero con finales en alto concentrados que favorecerán a los escaladores puros. Jonas Vingegaard parte como gran favorito, pero Bernal, Buitrago y otros como Pellizzari, Arensman o Mas prometen batalla.

Para los colombianos, el objetivo es claro: protagonismo en la general, etapas de montaña y, por qué no, repetir hazañas históricas como la de Egan en 2021.

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