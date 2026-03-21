La ciclista italiana Debora Silvestri protagonizó uno de los momentos más angustiantes de la edición 2026 de la Milán-San Remo femenina, luego de sufrir una aparatosa caída que causó preocupación en el mundo del ciclismo.

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El incidente se registró en el descenso de la Cipressa, uno de los tramos más técnicos y peligrosos de la clásica italiana, cuando faltaban menos de 20 kilómetros para la meta. En ese punto de la carrera, varias corredoras se vieron involucradas en una caída múltiple que terminó desencadenando el grave accidente de Silvestri.

De acuerdo con los reportes iniciales, la italiana descendía a alta velocidad cuando se encontró de frente con el grupo de ciclistas que ya estaba en el suelo. Sin margen de reacción suficiente, no logró esquivar el choque y terminó saliéndose de la carretera después de impactar con otras competidoras.

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La escena fue especialmente impactante porque Silvestri sobrepasó la baranda de protección y cayó varios metros fuera de la vía, en una zona de desnivel. Las imágenes del momento prendieron las alarmas tanto en la transmisión oficial como entre los aficionados, debido a la violencia del impacto y a que la corredora quedó tendida sin moverse durante varios segundos.

Acá, el video de la caída:

Los servicios médicos de la carrera actuaron con rapidez y acudieron de inmediato al lugar del accidente para atender a la ciclista. Durante los primeros instantes, la incertidumbre fue total, ya que no había claridad sobre la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, con el paso de los minutos llegó un parte tranquilizador: Debora Silvestri estaba consciente al momento de ser atendida por el personal sanitario. Posteriormente, fue inmovilizada y trasladada a un centro médico para someterse a exámenes más detallados.

Acá, otra imagen de lo sucedido:

A number of the top riders in the womens peloton were caught up in a crash of the descent that saw riders go over the guardrail in a horror fall.#SanremoWomen | March 21 | SBS VICELAND + SBS On Demand pic.twitter.com/WWuTvoUBqO — SBS Sport (@SBSSportau) March 21, 2026

De acuerdo con lo informado por su equipo, la corredora permanece estable y bajo observación médica, mientras los especialistas evalúan posibles lesiones derivadas de la caída.

Aunque no se han confirmado diagnósticos definitivos, el hecho de que haya recuperado la consciencia rápidamente fue interpretado como una señal positiva dentro de la gravedad del accidente.

Parte médico 🩺💊 Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de… pic.twitter.com/ylzRSsOxNF — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) March 21, 2026

A pesar del fuerte accidente, la carrera continuó su desarrollo con normalidad, aunque marcada por la tensión que dejó lo ocurrido. Varias corredoras y equipos expresaron posteriormente su preocupación por el estado de Silvestri, en un gesto que refleja la solidaridad que caracteriza al pelotón internacional.

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