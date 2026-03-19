En Colombia hay mucha incertidumbre con el ciclista colombiano Nairo Quintana, para muchos el mejor de Latinoamérica en la historia, pues en las últimas horas, el boyacense del equipo Movistar convocó a los medios de comunicación para una rueda de prensa previo al inicio de la Vuelta a Cataluña.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Se confirmó lo peor: Nairo se baja de la bicicleta y no correrá en la Vuelta España 2025)

Esta es una situación completamente inusual, pues los deportistas no suelen convocar a los medios en la mitad de la temporada, sino que lo hacen los equipos para hablar de competencias específicas, como las grandes vueltas, ya sea el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

¿Se retira Nairo Quintana?

Ahora, lo importante es realmente el tema que se va a tratar, ya que según confirmó el medio Eurosport, muy cercano al Movistar Team en España, en dicha rueda de prensa Nairo Quintana anunciará el fin de su carrera profesional a sus 36 años.

Lee También

“Tal y como ha podido saber Eurosport, el motivo de este convocotaria es que Nairo va a anunciar su retirada del ciclismo profesional. El propio ciclista nacido en Cómbita será quien comunique esta decisión y dará más explicaciones al respecto”, explicó el medio mencionado.

En dicha rueda de prensa, Nairo estará acompañado de Eusebio Unzúe, jefe de filas del Movistar y su principal aliado desde que llegó al equipo español, con el que consiguió los mayores triunfos de su carrera.

De confirmarse la noticia, Nairo se retira después de 17 temporadas como profesional, dejando una gran historia en sus espaldas, ya que les abrió el camino a los deportistas latinoamericanos que lo siguieron, como el caso de Egan Bernal, Richard Carapaz y ahora el mexicano Isaac del Toro.

(Ver también: Nairo Quintana se destapó, mostró sus heridas y preocupó de cara a la Vuelta a España)

Cuáles son los mayores logros de Nairo Quintana

Y es que muchos consideran a Nairo Quintana como el ciclista latinoamericano más importante de la historia porque en sus mejores momentos compitió con uno de los deportistas más fuertes del mundo como lo fue el británico Chris Froome.

A lo largo de su carrera, Nairo sumó 51 victorias, pero las más importantes fueron la victoria en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016. Además, en el Tour de Francia, la competencia de ciclismo más difícil e importante de todas, consiguió tres podios: segundo lugar en 2012 y 2015 y tercer lugar en 2016.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.