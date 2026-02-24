Este 2026 promete ser un buen año para los ciclistas colombianos, pues en este arranque de temporada se han visto buenos resultados tanto en los nacionales de ruta como en las primeras competencias en Europa.

De hecho, en el Campeonato Nacional que se llevó a cabo en Zipaquirá, quedó demostrado que los ciclistas del Ineos están un escalón por encima del resto, pues Brandon Rivera ganó la contrarreloj y Egan Bernal, la prueba de ruta.

Sin embargo, también hay que aclarar que los nacionales están muy lejos de los mejores del mundo y eso quedó demostrado en el más reciente ranquin de la Unión Ciclística Internacional.

Quiénes son los mejores ciclistas del mundo

Según quedó evidenciado en el más reciente escalafón de la máxima entidad de ciclismo del mundo, el mejor deportista en esta disciplina, y sin sorpresa alguna, es el esloveno Tadej Pogacar, quien sigue demostrando mucha fortaleza para conseguir los objetivos de carrera.

Segundo, y ahí sí hay una gran novedad, aparece el mexicano Isaac del Toro, quien viene de ganar el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y escaló al segundo lugar, moviendo a Jonas Vingegaard, que cayó a la tercera posición.

Para cerrar el top 5 aparecen Mads Pedersen, del Lidl Trek, y cierra el nuevo compañero de Daniel Martínez en el Red Bull, Remco Evenepoel.

Quién es el mejor ciclista colombiano de la actualidad

Ahora, en lo que refiera a los colombianos, hay que destacar que el mejor ubicado es Egan Bernal, quien hace rato no consigue un triunfo en una clasificación general y eso ha perjudicado su posición en el escalafón general.

Los mejores colombianos son:

Ciclista Posición Puntos Egan Bernal 41 1702.5 Harold Tejada 74 1035 Santiago Buitrago 124 711.5 Einer Rubio 131 695 Juan Sebastián Molano 189 502.14

De esta manera, este es un buen año para que los colombianos se sacudan y vuelvan a ser protagonistas en el ámbito internacional, pues el objetivo de muchos es ir por carreras de un día, otros por las de una semana y otros, como Egan Bernal, por la clasificación general de una gran vuelta, aunque eso actualmente parece una idea poco convincente.

