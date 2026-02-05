Este jueves, 8 de enero, se llevó a cabo la prueba de contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, una competencia que en la prueba élite contó con un recorrido de 44 kilómetros en la vía que comunica Zipaquirá con Ubaté.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Duro golpe al ciclismo colombiano: UCI suspende a promesa por posible dopaje con boldenona)

En principio, los favoritos eran Daniel Felipe Martínez, del Red Bull Bora Hansgrohe, Harold Tejada, del Astana, y Egan Bernal, del Ineos, quien venía de ser el campeón el año pasado.

Sin embargo, cuando todos los focos estaban en estos tres deportistas, en la línea de meta había un tiempo que llamaba la atención, el de Brandon Rivera, ciclista de 29 años de edad del Ineos, quien cruzó la meta en 47 minutos y 03 segundos.

Lee También

Esto llamó mucho la atención porque le sacó mucho tiempo a los favoritos en el ámbito nacional como lo son Walter Vargas, del Team Medellín, y Rodrigo Contreras, del NU.

Brandon Rivera, 47 minutos 03 segundos ⏱️ 💥💥💥 en la prueba de Crono de los #NacionalesRuta2026 🇨🇴 pic.twitter.com/jUPR0vB1y8 — Ciclismo en Grande (@ciclismoengrand) February 5, 2026

Sin embargo, atrás venían los tres líderes de la competencia con un gran ritmo y velocidad, pero no fue suficiente, pues faltando aún algunos metros para cruzar la meta ya se sabía que el tiempo de Rivera iba a ser inigualable, tanto que al final les sacó más de un minuto a sus rivales.

Así, Brandon Smith Rivera vestirá la camiseta ‘Tricolor’ de campeón en todas las pruebas de contrarreloj en las que compita en el año, teniendo en cuenta que el domingo, en la prueba de ruta, se dedicará a ayudar a su compañero Egan Bernal.

(Ver también: Le llegó dura competencia a Egan Bernal, justo en el último año de contrato con el Ineos)

Qué triunfos ha tenido Brandon Rivera

Este, sin duda, es uno de los títulos más importantes en la carrera del ciclista colombiano, puesto que venía de ser tercero el año pasado en la misma competencia y quinto en la prueba de ruta.

Además, había conseguido medalla de oro en los Olímpicos de la Juventud por equipos en 2014, primero en contrarreloj de los Panamericanos de 2019 y una victoria en el Tour de Austria en 2024.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.