Los organizadores del Tour de Francia concedieron este viernes sendas invitaciones al equipo ciclista español Caja Rural y al francés TotalEnergies, para completar la lista de 23 formaciones que tomarán la salida en la edición de 2026, el 4 de julio en Barcelona.

Del total de los equipos, 21 son seleccionados de oficio según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que contempla la presencia obligatoria de los 18 del WorldTour (1ª división) y de los tres del ProTeam (2ª división) mejor clasificados, que en este caso serán Tudor, Q36.5 y Cofidis.

A los organizadores del Tour, la empresa ASO, le correspondía ahora otorgar dos invitaciones.

Una de ellas fue para un equipo del país, en este caso el TotalEnergies francés, y la otra fue para el Caja Rural.

“Hemos seguido el mismo principio que los años anteriores. Es decir, hemos tomado la clasificación de la segunda división (al término de la temporada de 2025). El Caja Rural es 25º, pero con la desaparición del Arkea-B&B Hotels y la fusión entre el Lotto y el Intermarché, es 23º”, explicó a la AFP el director del Tour, Christian Prudhomme.

Francia será el país con más equipos en el Tour 2026, con cuatro, seguido de Bélgica, que tendrá tres.

España tendrá dos, ya que además del Caja Rural también participará el Movistar.

Oportunidad de oro para Fernando Gaviria

Esta es una gran oportunidad para el ciclista antioqueño Fernando Gaviria, quien firmó por este equipo español para reencontrarse con su mejor nivel y conseguir victorias nuevamente.

Además, esta edición del Tour es un gran escenario para él, ya que el recorrido contará con siete etapas en llano, lo que significa que tendrá siete oportunidades de levantar los brazos en la meta, que hace rato no lo consigue. Cabe recordar que en el Tour, Gaviria suma dos victorias, que fueron en 2018.

Además, se espera la presencia de otros deportistas nacionales como Santiago Buitrago y el mismo Daniel Felipe Martínez, recordando que el objetivo de Egan Bernal, por ejemplo, será el Giro de Italia.

