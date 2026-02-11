Nairo Quintana es, sin duda, uno de los ciclistas colombianos más importantes en la historia, pues sus títulos de Giro de Italia y Vuelta España, además de sus podios en el Tour de Francia, así lo confirman.

Recientemente, a sus 36 años, su papel ya no es tan protagónico en el Movistar Team, pero aún así y con la edad que tiene, sigue demostrando que puede competir de gran manera y conseguir resultados importantes.

Es más, en el Tour de Omán que recién terminó, el ciclista boyacense sorprendió al país porque llegó sin muchos reflectores y aún así logró meterse en el ‘top 10’, un resultado que no conseguía hace rato.

En dicha competencia, Nairo estuvo incluso cerca de ganar una etapa, pero lastimosamente fue capturado faltando apenas 300 metros para la meta. Sin embargo, le sirvió para descontar tiempo, el cual defendió hasta la quinta etapa que se corrió este viernes. Así, Nairo terminó séptimo, lo que significó su primer top 10 después de cuatro años.

La leyenda continúa!! Vamos Nairomannn!!El gran Nairo Quintana, a sus 36 años, culmina 6to en el Tour de Omán y regresa a un Top 10 de vuelta por etapas desde el Tour de France de 2022!!

Diego Pescador también se destacó siendo 7mo en la CG y campeón de los Jóvenes!! pic.twitter.com/EoRiSOrSHn — Mario Sabato (@mario_sabato) February 11, 2026

Además, Diego Pescador, compañero de Nairo en el equipo español, también se metió entre los mejores y consiguió el título de mejor ciclista joven, que demuestra que también está en un gran nivel competitivo en el pelotón mundial. Estas fueron sus palabras:

Diego Pescador fue campeón de jóvenes del Tour de Omán y octavo en la general. Nairo Quintana terminó séptimo. El título fue para Christian Scaroni. Declaraciones de los colombianos tras la última etapa vía @Movistar_Team pic.twitter.com/rD8Exn2HjQ — Diego Rueda (@diegonoticia) February 11, 2026

Clasificación general del Tour de Omán 2026

Así las cosas, los diez mejores de esta competencia fueron:

Ciclista Tiempo 1. Christian Scaroni 19H 33′ 16″ 2. Cristian Rodríguez a 24″ 3. Adam Yates a 44″ 4. Mauro Schmid a 44″ 5. Paul Double a 44″ 6. Sebastián Berwick a 45″ 7. Nairo Quintana a 52″ 8. Diego Pescador a 53″ 9. Louis Rouland a 1’07” 10. Martin Tjotta a 1’08”

