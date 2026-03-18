La selección de Venezuela de béisbol escribió una página dorada este martes al derrotar 3-2 a Estados Unidos en un final de infarto en el loanDepot Park, llevándose por primera vez el título del Clásico Mundial, un torneo que hasta ahora se le había negado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Venezuela enfrentará a EEUU en su primera final del Clásico Mundial)

Venezuela dominó gran parte del encuentro, pero un jonrón de dos carreras de Bryce Harper colocó el marcador empatado en la última entrada, encendiendo los nervios de los aficionados.

La definición llegó con un doble de Eugenio Suárez, que impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja, desatando el éxtasis de la hinchada venezolana, mayoritaria en el estadio.

Lee También

“No se suponía que íbamos a estar aquí, la gente no creía en nosotros, pero nosotros creímos en nosotros e hicimos el trabajo”, declaró un emocionado Maikel García, elegido MVP del torneo y figura de los Reales de Kansas City, según recogió AFP. “El país lo necesitaba… nosotros salimos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos y por todos los que están fuera del país”, agregó.

La historia deportiva de Venezuela en el Clásico Mundial había tenido su mejor resultado en 2009, con un tercer puesto, pero esta generación cambió la narrativa. Tras una única derrota en la fase de grupos frente a República Dominicana, los venezolanos eliminaron al Japón de Shohei Ohtani, último campeón, y a Italia en los cruces siguientes, completando un torneo de ensueño.

Celebraciones en las calles de Caracas tras triunfo de Venezuela ante Estados Unidos

La celebración no se limitó al estadio. En Caracas, miles de fanáticos siguieron el encuentro en pantallas gigantes y estallaron en júbilo con el último out. “Es una emoción indescriptible. Esto nos da muchas esperanzas para el país. Necesitamos eso, unión, preparación y trabajo en equipo”, dijo a AFP Yoelis Morantes, de 37 años.

Para Estados Unidos, la derrota significó el fracaso de un equipo que contaba con figuras como Aaron Judge, Cal Raleigh y Paul Skenes, y que buscaba recuperar el título perdido ante Japón en 2023. “No creo que hayamos cometido errores, simplemente no les pusimos presión ofensiva”, lamentó el mánager Mark DeRosa.

Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol 🎙️ en la ciudad de Caracas, compartió pate de la celebración de centenares de venezolanos 🇻🇪 por el triunfo contra Estados Unidos 🇺🇸 por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ⚾ #CaracolSports #SiempreDeportes 🇨🇴 📱: @Beadrian pic.twitter.com/rRf2cmWIRu — Gol Caracol (@GolCaracol) March 18, 2026

Delcy Rodríguez decretó “Día de júbilo nacional” en Venezuela

El impacto político también estuvo presente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez se unió al festejo y decretó el miércoles como “Día de Júbilo Nacional” no laborable, destacando el triunfo como un símbolo de orgullo y esfuerzo. “Quiero agradecer y abrazar a nuestros jugadores. Honor al vencido y gloria al vencedor”, señaló la mandataria.

Como broche adicional, Venezuela también aseguró su primer boleto olímpico y competirá en los Juegos de Los Ángeles 2028, consolidando su momento dorado en el béisbol internacional. La victoria, celebrada en Miami y Caracas, simboliza no solo un logro deportivo, sino un motivo de orgullo y unidad para el país.

#MUNDO Delcy Rodríguez, presidenta (e) decretó este 18 de marzo como “Día de júbilo nacional” y no laborable luego del triunfo, por primera vez, de Venezuela, ante EEUU, en el Clásico Mundial de Beisbol.

Así están algunas calles de la capital, Caracas. Vía @GabyGabyGG… pic.twitter.com/iE6PqSJHR2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 18, 2026

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.