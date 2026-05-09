Este sábado, 9 de mayo, se llevó a cabo la segunda etapa del Giro de Italia 2026, la primera gran vuelta del año, que contó con un recorrido de más de 200 kilómetros y tuvo el primer contacto con la media montaña.

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Durante la mayoría del recorrido, el pelotón se mantuvo tranquilo y sin muchos movimientos, puesto que el objetivo era capturar a la fuga para disputar la etapa con tranquilidad.

Sin embargo, faltando 20 kilómetros se presentó una fuerte caída que obligó a la neutralización de la etapa. Luego, el carro de seguridad se quitó y se reanudó la jornada, con los equipos apretando para conseguir la bonificación del puerto de tercera categoría.

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Allí, el Ineos hizo un buen trabajo para que su capo, Egan Bernal, cruzara primero y bonificara seis segundos, que puede ser importante en su camino al podio de la clasificación general.

No obstante, unos kilómetros más adelante el máximo favorito de la competencia, Jonas Vingegaard, hizo el primer ataque de la competencia, cortando el grupo completamente y yéndose solo con el italiano Giulio Pelizzari y Van Eetvelt, quienes buscaban llegar cómodos a la línea de meta.

Allí, a falta de un kilómetro, fueron capturados por el pelotón, al que se sumaron Egan Bernal y Einer Rubio, pero igual fue una etapa muy emocionante, destacando que Yates, del UAE, perdió más de 9 minutos y casi que se despide de la lucha de la general.

Al final, el Astana fue el que celebró, pero Colombia también porque los colombianos finalmente no perdieron tiempo.

Clasificación de la etapa del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Guillermo Thomas Silva 5H39’25” 2. Florian Stork M.T. 3. Giulio Ciccone M.T. 4. Giulio Pelizzari M.T. 5. Mateo Sobrero M.T.

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Guillermo Thomas Silva 9H00’23” 2. Florian Stork a 4″ 3. Egan Bernal a 4″ 4. Thymen Arensman a 6″ 5. Giulio Ciccone a 6″

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Cómo será la etapa 3 del Giro de Italia

La etapa 3 será de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofia, en su mayoría plana, y por eso se espera que sea para los ‘sprinters’, por lo que no se espera mucho movimiento en el pelotón general.

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