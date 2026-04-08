Cientos de personas están haciendo filas en los puestos de la Cancillería de Bogotá porque están buscando sacar o renovar sus pasaportes pensando en viajes cercanos, pues a la mayoría de los países del mundo este es el principal requerimiento para salir y ser aceptados.

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Uno de esos colombianos que se vio involucrado en esta situación fue el ciclista Egan Bernal, campeón nacional de ruta, quien lleva unas semanas en Colombia haciendo entrenamiento, pero ya piensa viajar de nuevo a Europa para continuar con su preparación.

De hecho, tiene pensado viajar el próximo domingo, por lo que se acercó a un puesto de la Cancillería para renovar el pasaporte, pero se encontró con que no había sistema y eso le complicó el trámite.

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“Venía a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído, pero la verdad no sé”, comenzó explicando Egan Bernal, en diálogo con Noticias Caracol.

Y sobre qué hacía allí, agregó: “Vengo a renovar el pasaporte porque ya se me llenaron todas las páginas de sellitos, viajo el domingo y la verdad es culpa mía porque dejé todo para último momento. Venía a renovar el pasaporte, pero está difícil”.

Finalmente, Bernal agregó que necesita salir del país para ya hacer la parte final de su preparación de cara al Giro de Italia 2026, que es uno de sus principales objetivos de la temporada.

“Viajo a correr el Giro de Italia, pero espero que se solucione porque me toca porque si no no puedo viajar”, concluyó.

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Cuándo es el Giro de Italia

Y es que cabe recordar que Egan iba a correr varias competencias antes de la primera gran vuelta del año, pero tuvo algunos problemas físicos y por eso regresó al país.

Ahora, ya totalmente recuperado, viaja para preparar su participación en el Giro de Italia que será del 9 al 31 de mayo y se perfila para ser su principal objetivo de la temporada.

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