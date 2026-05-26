Una disputa familiar y de propiedad ha colocado al ídolo del fútbol colombiano, Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama, en el centro de una polémica pública.

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Su cuñado, Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo lo señaló directamente a él y a su esposa, Elvira Redondo, de estar detrás de presuntas amenazas con hombres armados y la posterior demolición de una vivienda en el barrio Aeromar de Santa Marta.

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Según la denuncia pública hecha por Redondo a través de un video difundido en redes sociales, los hechos se remontan al 14 de abril de este año. Ese día, un grupo de hombres armados habría llegado a la casa donde se encontraba su hija junto a dos nietas menores de edad.

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Los sujetos, según Redondo, mostraron armas de fuego y amenazaron a la joven para que le transmitiera a él la orden de abandonar un lote en el que afirma haber vivido durante 16 años, ubicado cerca del aeropuerto Simón Bolívar.

“Las personas que acudieron a amenazar a mi hija venían de parte del Pibe Valderrama y su mujer”, afirmó Redondo en su grabación.

Acá, el video en cuestión:

Agregó que al día siguiente, 15 de abril, interpuso una denuncia ante la Fiscalía. El 21 de abril regresó al predio acompañado de custodia policial —asignada luego de la primera queja— y encontró la casa demolida, con todas sus pertenencias robadas, incluyendo medicamentos. Redondo se describe como paciente renal crónico y oncológico, lo que añade dramatismo a su relato.

El denunciante también mencionó que la Fiscalía 17 de Santa Marta citó a una conciliación el 22 de abril, a la que ni Valderrama, ni su esposa Elvira Redondo, ni ningún representante legal asistieron. “Esta denuncia la hago porque temo por la vida mía y de mi familia”, concluyó Redondo.

¿Qué dice la defensa de ‘Pibe’ Valderrama?

Frente a las graves acusaciones, Carlos ‘Pibe’ Valderrama y su esposa respondieron a través de su firma de abogados, Morelli Lawyers Group, liderada por el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal.

En un comunicado oficial, rechazaron categóricamente los señalamientos, calificándolos como “calumnias” y parte de una “campaña de desprestigio” sin sustento fáctico ni probatorio.

La defensa argumenta que se trata de una disputa familiar y de propiedad que ha escalado injustamente. Destacan que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo enfrenta procesos judiciales previos: una denuncia por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta (contra su hermana Elvira Redondo) y otra por calumnia.

“La realidad jurídica demuestra que el señor Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo se encuentra plenamente denunciado”, indica el comunicado.

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El propio entorno del Pibe ha enfatizado que “la verdad no se puede inventar” y que presentarán todo el material probatorio ante las autoridades para desvirtuar las versiones. Hasta el momento, no se han conocido detalles específicos sobre la titularidad del lote en Aeromar, aunque la defensa lo enmarca dentro de un conflicto de propiedad de larga data.

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