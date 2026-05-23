La etapa 14 del Giro de Italia transformó radicalmente las posiciones de la clasificación general. El ciclista danés Jonas Vingegaard conquistó la victoria y el liderato, mientras Egan Bernal se consolidó como el mejor colombiano.

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El trayecto competitivo comprendió una distancia de 133 kilómetros uniendo las localidades de Aosta y Pila (Gressan). La fracción resultó breve en kilometraje pero sumamente dura, ideal para ataques entre los máximos favoritos.

El perfil de la exigente ruta presentó cuatro exigentes premios de montaña, según el análisis de El Tiempo. La organización dispuso una subida de tercera categoría, otra de segunda y dos pasos catalogados de primera categoría, incluyendo el arribo final.

La escalada de cierre hacia la línea de meta midió 16 kilómetros de longitud. Las rampas de este puerto definitivo exigieron el máximo esfuerzo físico al registrar una inclinación promedio cercana al siete por ciento.

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Vingegaard anticipó sus ambiciones previas de atacar en esta etapa específica. El escalador nórdico se encontraba a escasos 33 segundos de la camiseta de líder que portaba el corredor portugués Afonso Eulálio en ese momento.

Los analistas otorgaban el favoritismo al corredor danés en los duelos directos en alta montaña. Por tal razón, diversas escuadras planificaron meter corredores en la escapada para disputar el triunfo y anticiparse a Vingegaard.

La fuga del día agrupó a reconocidos pedalistas internacionales. En este grupo de vanguardia sobresalieron Jefferson Cepeda, Giulio Ciccone, Juan Pedro López, el boyacense Einer Rubio, Enric Mas, David de la Cruz y Aleksandr Vlasov.

También integraban la escapada los ciclistas Igor Arrieta, Wout Poels, Johannes Kulset y Andreas Leknessund. Todos ellos rodaron con fuerza buscando consolidar una ventaja sustancial frente al pelotón de los favoritos de la competencia.

Los pedalistas de punta alcanzaron una renta superior a los tres minutos frente al grupo de favoritos. En el lote principal, el conjunto Visma de Vingegaard asumió con determinación la persecución de la dura jornada.

El entonces líder Eulálio resistía a la expectativa en el pelotón. El portador de la camiseta rosa entendía la complejidad técnica y el sufrimiento que le aguardaban en los siguientes kilómetros de ascenso selectivo.

La escuadra Visma impuso un ritmo demoledor en las cumbres previas a la subida final. La fuerte velocidad provocó estragos masivos, reduciendo notablemente el grupo principal a cuarenta kilómetros de la meta de la fracción.

En ese punto de alta tensión, Egan Bernal junto a Thymen Arensman lideraban la estrategia de la formación Ineos. Ambas figuras se mantuvieron firmes en las posiciones de vanguardia del pelotón de candidatos al título.

Rubio y Ciccone atacaron en la fuga buscando asegurar la victoria parcial. No obstante, los punteros todavía cruzaban zonas alejadas de la meta, sosteniendo una ventaja controlada de 2 minutos y 49 segundos en carrera.

Los escapados iniciaron el ascenso de clausura con un margen a favor de 2 minutos y 13 segundos. La diferencia resultaba insuficiente debido al feroz ritmo de persecución que el Visma sostenía en el lote.

Einer Rubio seleccionó el grupo de vanguardia tras lanzar un fuerte demarraje a nueve kilómetros del final. Únicamente Ciccone aguantó el ataque del boyacense, mientras el lote perseguidor se acercaba a un minuto y ocho segundos.

El estadounidense Sepp Kuss aceleró el paso del pelotón y descolgó definitivamente al líder de la carrera. Bernal aprovechó la situación ante las pérdidas de tiempo de sus rivales Markel Beloki y Ben O’Connor en montaña.

El desempeño de Egan Bernal resultó brillante en las pendientes italianas. El pedalista nacional rodó junto a los favoritos, respaldó a su compañero Arensman y ascendió a las diez primeras posiciones de la prestigiosa carrera.

Vingegaard sentenció la fracción con un cambio de ritmo letal a cuatro kilómetros de la meta. Detrás, Bernal impuso un paso constante para sacar ventajas frente a sus adversarios directos de la clasificación general provisional.

El corredor danés alcanzó la punta con facilidad, seguido por Felix Gall y Davide Piganzoli. Asimismo, Giulio Pellizzari exhibió grandes condiciones físicas y avanzó puestos valiosos en la parte final de la subida alpina.

Jonas Vingegaard alzó los brazos en la meta, tomó el liderato y distanció a sus rivales directos. La tabla general sufrió una profunda selección de cara a las jornadas definitivas de la dura competencia ciclística.

Este domingo concluye la segunda semana de la carrera italiana con una jornada totalmente llana. El pelotón se desplazará desde Voghera hasta Milán completando un recorrido plano de 157 kilómetros de distancia para los velocistas.

Egan Bernal, que llegó en el puesto 10 de la etapa, quedó en el lugar 12 de la clasificación general a 7 minutos 13 segundos del líder, mientras que Einer Rubio está ubicado de 27 a 49’12”.

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