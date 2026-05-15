Este viernes, 15 de mayo, se llevó a cabo la sexta etapa del Giro de Italia 2026, la primera gran prueba para los ciclistas porque era el contacto con la alta montaña, por lo que se esperaba que ya se marcaran diferencias importantes entre los favoritos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Egan Bernal ya está dejando a todos con la boca abierta en Europa; su nivel ha sorprendido)

De hecho, el pelotón estuvo compacto hasta la última subida que era un puerto de primera categoría, pero ahí comenzaron los equipos a apretar y a trabajar, pues fue primero el Red Bull, pero apenas unos metros después fue el Visma-Lease-A-Bike el que tomó la batuta, apretando el ritmo y cortando el grupo desde los primeros metros.

De hecho, desde el inicio fueron cortando a varios de los favoritos, como Egan Bernal, Enric Mas, Giulio Ciccone y más, sobre todo cuando Vingegaard se fue completamente solo a buscar la victoria.

Lee También

El líder , Eulalio, se mantuvo fuerte entendiendo que aún tenía seis minutos de diferencia, pero el danés llevaba un muy buen ritmo con la idea de sacar varios segundos que le permitan andar de la mejor manera en lo que queda del Giro de Italia.

De esta manera, los colombianos, porque también le pasó a Einer Rubio, perdieron incluso varios minutos en la etapa, que serán muy difíciles de remontar en las dos semanas que quedan de competencia.

Clasificación etapa 7 del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Jonas Vingegaard 6H09’15” 2. Félix Gall a 13″ 3. Jay Hindley a 1’02” 4. Giulio Pelizzari a 1’05” 5. Ben O’Connor a 1’29”

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Alfonso Eulálio 30H 59’23” 2. Jonas Vingegaard a 3’17” 3. Felix Gall a 3’34” 4. Jai Hindley a 4’25” 15. Egan Bernal a 6’18”

(Ver también: Egan Bernal ya está dejando a todos con la boca abierta en Europa; su nivel ha sorprendido)

Cómo será la etapa 8 del Giro de Italia

Por lo pronto, los ciclistas se recuperarán para afrontar las últimas dos etapas antes del día de descanso que no serán nada sencillas. El sábado, por ejemplo, será un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, que contará con cuatro puertos de montaña: tres de cuarta categoría y uno de tercera categoría.

Por su parte, el domingo serán 184 kilómetros entre Cervia y Corno Alle Scale, también en una etapa de media montaña.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.