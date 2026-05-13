En la cuarta etapa del Giro de Italia, hubo preocupación en el Ineos y la afición colombiana del ciclismo porque en la subida de segunda categoría, el primer duro ascenso de la competencia, el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un poco y se desprendió del grupo de favoritos.

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De hecho, el colombiano le dijo a su compañero Arensmann que siguiera adelante, pero para el equipo no era negocio dejarlo solo y por eso le pidieron a Ben Turner, quien tenía buenas posibilidades de victoria, que retrocediera para acompañar al colombiano y lo ayudara a volver al grupo principal en la bajada.

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Sin embargo, eso le quitó toda posibilidad de victoria al británico, por lo que al terminar la etapa se mostró notablemente frustrado por la situación.

Al cruzar la línea de meta, el ciclista fue abordado por los medios de comunicación y dijo: “Sí, se siente un poco decepcionante para ser justos porque tenía buenas piernas, pero bueno, fue bueno buscar a Egan y estoy muy feliz de que no perdió tiempo, así que es bueno, y personalmente también estuve bien, estaba escalando con buenos corredores, otros se quedaron atrás, así que fue bueno sentirse así otra vez”.

Y agregó: “Sí, es difícil porque tenía piernas para ganar hoy porque sin duda estaba bien físicamente, así que creo que el resultado pudo ser otro, pero mira, tenemos que hacer un trabajo de equipo, tenemos prioridades y estoy orgulloso del rendimiento que tuvimos como equipo y creo que estamos rodando bien como grupo”.

Ben Turner emotional after sacrificing his race to help Egan Bernal, knowing a Giro stage win was very possible 💔 pic.twitter.com/7fjnIJp96w — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 12, 2026

Sin embargo, cabe recordar que en estos equipos que están en búsqueda de conseguir buenos resultados en la clasificación general los más importantes son sus líderes, en este caso Egan Bernal y Arensmann, por lo que los deportistas deben agachar cabeza y servir como gregarios para mantenerse en la pelea.

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Por lo pronto, los dos se mantienen en buena posición en la general, así que si en algún momento eso cambia, simplemente ahí sí deben hacer todo por buscar victorias de etapa, que es el objetivo de otras escuadras.

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