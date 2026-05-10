Este domingo, 10 de mayo, se llevó a cabo la tercera etapa del Giro de Italia 2026, la cual contó con un recorrido de 175 kilómetros en su mayoría planos, por lo que todo estaba destinado para que los velocistas fueran los protagonistas de la jornada.

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Lo más importante es que, a diferencia de las primeras dos jornadas, no hubo caídas que comprometieran la salud de los ciclistas, así que de ahí en adelante ya todo era ganancia.

Al final, la etapa sí terminó cómo se esperaba. Es decir, los más rápidos del pelotón fueron los protagonistas, mientras que no hubo cambios grandes en cuanto a los favoritos en la general.

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Clasificación de la etapa 3 del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Paul Magnier 4H09’42” 2. Jonathan Milan M.T. 3. Dylan Groenewegen M.T. 4. Madis Mikhels M.T. 5. Matteo Malucelli M.T.

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Guillermo Thomas Silva 9H00’23” 2. Florian Stork a 4″ 3. Egan Bernal a 4″ 4. Thymen Arensman a 6″ 5. Giulio Ciccone a 6″

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Cómo es la etapa 4 del Giro de Italia

Cabe recordar que este lunes, 11 de mayo, no habrá etapa en la primera gran vuelta de la temporada, ya que los ciclistas y los equipos viajarán a Italia para preparar lo que queda de la competencia.

El martes, 12 de mayo, será un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosensa, también con una etapa llana, por lo que los ‘sprinters’ tendrán una nueva oportunidad de quedarse con la victoria.

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