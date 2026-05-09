Este sábado, 9 de mayo, se llevó a cabo la segunda etapa del Giro de Italia 2026, una competencia que despierta mucha expectativa porque hay varios de los mejores ciclistas del mundo y en el que los colombianos esperan tener muy buenos resultados.

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De hecho, en esta jornada hubo momentos muy llamativos, pero hubo uno en particular que dejó preocupados a los aficionados, ya que cuando quedaban casi 20 kilómetros para cruzar la línea de meta, se presentó una durísima caída que afectó a varios deportistas.

Tal como se puede ver en las imágenes de carrera, un corredor se resbala en una curva y, como todo el pelotón iba tan junto, ocasiona un efecto dominó detrás.

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Acidente horrível marcou a etapa de hj no #GirodItalia envolveu Adam Yates, Jay Vine (que abandonou a corrida), Marc Soler… pic.twitter.com/okBDXlr2VK — BikeBlz (@BikeBlz) May 9, 2026

Entre los afectados están deportistas como Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler y el mismo Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious, quien desafortunadamente por los golpes recibidos no podrá seguir en competencia.

“Santi fue llevado al hospital más cercano para tomar más exámenes”, escribió el equipo del colombiano, confirmando que no podrá seguir compitiendo en la primera gran vuelta del año.

🏥With approximately 23km to go on Stage 2 of the @giroditalia, @SantiagoBS26 was forced to abandon the race after being involved in a crash. Santi has been taken to the closest hospital for further exams.#RideAsOne #rideforGino #giroditalia pic.twitter.com/uXSEeGt35a — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 9, 2026

Esta es una muy triste noticia para el ciclista bogotano, quien llegaba a esta carrera con muchas expectativas de entrar, al menos, al top 5 de la carrera, pero desafortunadamente esa idea solo le duró dos etapas.

Así las cosas, el líder de este equipo para el resto de la competencia será Damiano Caruso, quien el esta jornada terminó con el grupo principal y subió a la posición 14 de la clasificación general, solo 10 segundos detrás del líder.

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Por el lado de los colombianos, los únicos que quedan entonces son Egan Bernal, del Ineos, y Einer Rubio, del Movistar, que buscarán darle alegrías al país con victorias de etapa o buenos puestos en la clasificación general.

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