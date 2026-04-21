Luego de conseguir su título de campeón nacional de ruta hace varias semanas, el ciclista colombiano Egan Bernal por fin está compitiendo en su primera carrera en Europa, recordando que tenía algunas en su calendario antes, pero por cuestiones físicas no pudo estar.

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(Ver también: Le llegó dura competencia a Egan Bernal, justo en el último año de contrato con el Ineos)

Además, hubo temor por su pasaporte, teniendo en cuenta que no había sistema y por eso casi pierde sus vuelos, pero afortunadamente la Cancillería le alcanzó a solucionar.

Ahora, Egan está compitiendo en el Tour de los Alpes y este martes, 21 de abril, en la segunda etapa, destacó de gran manera, como en sus mejores días.

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Cómo fue la jornada de Egan Bernal

La jornada tuvo un total de 147.5 kilómetros y fue entre Telfs y Martell Val Martello, la cual contaba con un perfil muy interesante para los clasicómanos.

De hecho, hubo un punto en el que el grupo delantero soltó al colombiano, pero tal como ocurrió en Campeonato Nacional de Ruta, Egan mantuvo la calma, apretó incluso sentado y cerró la diferencia.

Al final, Egan decidió trabajarle a su compañero Thymen Arensman, pero igual cruzó la meta en la cuarta posición con el mismo tiempo del ganador, Giulio Pellizzari, mientras que el otro deportista del Ineos quedó en la segunda posición.

Así fue la definición de la etapa:

🏅🇮🇹Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) se impone en la 2ª etapa del 🇮🇹Tour de los Alpes y se viste de líder.

💥En la llegada, supera a 🇩🇪Thymen Arensman (Ineos) y a Mattia Gaffuri (Picnic)

👏🇨🇴Egan Bernal terminó cuarto en la etapa.#TotA pic.twitter.com/j8jTAJT6ju — InfoCiclismo (@infociclismoo) April 21, 2026

“Seguimos en el proceso”, escribió Egan en su cuenta de Instagram, en la que recibió cientos de comentarios felicitándolo porque mostró un muy buen nivel de cara a lo que se viene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Egan Arley Bernal Gomez (@eganbernal)

(Ver también: Cambio impensado en el Ineos de Egan Bernal modificará los planes de la próxima temporada)

Cabe recordar que todo esto le sirve como preparación a Egan Bernal pensando en el Giro de Italia, que es, en principio, su principal objetivo de la temporada. Esta carrera será del 8 al 31 de mayo.

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