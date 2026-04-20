Una tragedia sacudió el Ironman Texas luego de que la influencer brasileña Mara Flavia Araujo, de 38 años, muriera durante el desarrollo de la competencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer ingresó al agua como parte del segmento de natación en el lago Woodlands, pero no volvió a salir. Su desaparición encendió las alarmas entre organizadores y participantes.

Horas después, equipos de rescate lograron ubicar su cuerpo, sin que fuera posible reanimarla. El hecho desató conmoción tanto en el lugar como entre seguidores del evento.

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Tragedia en Ironman de Texas

La jornada deportiva avanzaba con normalidad hasta que la atleta dejó de ser visible entre el grupo de competidores en el agua. En medio del desarrollo de la prueba, comenzó un operativo de búsqueda.

Mientras algunos participantes continuaban con la competencia, equipos de emergencia ingresaron al lago para intentar localizarla.

La organización del evento confirmó la muerte a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos, y aseguró que brindará apoyo en este difícil momento.

Quién era Mara Flavia Araujo, la ‘influencer’ que murió en competencia

Además de su faceta como atleta, Mara Flavia Araujo era reconocida por su actividad como creadora de contenido y locutora.

En redes sociales compartía su proceso en el deporte, entrenamientos y aspectos de su vida personal, lo que le permitió conectar con una comunidad que seguía de cerca su evolución en el triatlón.

Horas antes de la competencia había publicado un mensaje breve: “Otro día de trabajo”, sin que se anticipara lo que ocurriría después.

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Hasta el momento, no se ha establecido una causa oficial sobre la muerte de la deportista durante el Ironman Texas.

Personas cercanas a la atleta han señalado que no se encontraba en óptimas condiciones antes de competir, debido a un cuadro gripal. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

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